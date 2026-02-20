onedio
Bakan Mehmet Şimşek Yeni Projeyi Açıkladı: 45 Yeni Bölge Kuruluyor!

Dilara Şimşek
20.02.2026 - 17:49

Gıda fiyatlarını düşürecek dev hamle! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gıda fiyatlarını düşürecek yeni projeyi duyurdu. 45 tarım bölgesi kurulacağına dikkat çeken Bakan Şimşek, 'Gıda arzının artırılması bizim için çok önemli. 45 tarım bölgesi kurulacak. Buralarda dikey ve örtü altı ürün yetiştirilecek' dedi.

45 tarım bölgesi kurulacak. Bakan Mehmet Şimşek yeni projeyi açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, gıda enflasyonunu düşürecek yeni projeyi duyurdu. Bakan Şimşek, 45 tarım bölgesinin kurulacağını açıklayarak, “2024'ün ikinci yarısından sonra dezenflasyon başladı. Dezenflasyonda bir bozulma yok. 1-2 aylık veri üzerinden değerlendirme yapmak yanlış. Gıda enflasyonu gerileyecek. Yakın tarihin en iyi yağış alınan dönemindeyiz. Gıda arzının artırılması bizim için çok önemli. 45 tarım bölgesi kurulacak. Buralarda dikey ve örtü altı ürün yetiştirilecek” dedi.

Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması.

Bakan Şimşek’e yeni vergi artışının olup olmayacağı soruldu. Şimşek, vergi harcamalarını ciddi şekilde azalttıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Gündemimizde Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV artışı yok. Vergi harcamalarını ciddi şekilde azaltıyoruz. İstisna, avantajların ekonomik sonuçlar itibarıyla etkili ve verimli olması lazım. Vergide adaleti çok konuştuk. Uzun süredir ilk defa dolaylı vergilerin toplam vergilere oranı düştü. Dezenflasyonla birlikte gelir dağılımı da iyileşmeye başladı. GNI katsayısı var, orada da uzun süredir ilk defa 2023 sonrasında iyileşme oldu, gelir dağılımı iyileşiyor. Ezberler var, onları devam ettiriyorlar, ezberler rakamlarla desteklenmiyor. Bu program arzuladığımız sonuçları vermeye başladı.”

