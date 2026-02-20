Bakan Mehmet Şimşek Yeni Projeyi Açıkladı: 45 Yeni Bölge Kuruluyor!
Gıda fiyatlarını düşürecek dev hamle! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gıda fiyatlarını düşürecek yeni projeyi duyurdu. 45 tarım bölgesi kurulacağına dikkat çeken Bakan Şimşek, 'Gıda arzının artırılması bizim için çok önemli. 45 tarım bölgesi kurulacak. Buralarda dikey ve örtü altı ürün yetiştirilecek' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
45 tarım bölgesi kurulacak. Bakan Mehmet Şimşek yeni projeyi açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın