Bakan Mehmet Şimşek Yeni Projeyi Açıkladı: 45 Yeni Bölge Kuruluyor!

Bakan Şimşek’e yeni vergi artışının olup olmayacağı soruldu. Şimşek, vergi harcamalarını ciddi şekilde azalttıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Gündemimizde Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV artışı yok. Vergi harcamalarını ciddi şekilde azaltıyoruz. İstisna, avantajların ekonomik sonuçlar itibarıyla etkili ve verimli olması lazım. Vergide adaleti çok konuştuk. Uzun süredir ilk defa dolaylı vergilerin toplam vergilere oranı düştü. Dezenflasyonla birlikte gelir dağılımı da iyileşmeye başladı. GNI katsayısı var, orada da uzun süredir ilk defa 2023 sonrasında iyileşme oldu, gelir dağılımı iyileşiyor. Ezberler var, onları devam ettiriyorlar, ezberler rakamlarla desteklenmiyor. Bu program arzuladığımız sonuçları vermeye başladı.”