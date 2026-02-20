onedio
Trump, Uzaylı ve UFO Dosyalarının Açıklanacağını Duyurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.02.2026 - 17:32

Donald Trump, uzaylılar ve “tanımlanamayan uçan cisimler” (UFO) konusundaki gizli belgelerin ortaya çıkarılması için harekete geçileceğini duyurdu. Trump, ilgili bakanlık ve federal kurumlara söz konusu dosyaların belirlenmesi ve kamuoyuna açıklanması yönünde talimat vereceğini ifade etti.

Trump, Obama'yı hata yapmakla suçladı.

Donald Trump, Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, eski Başkan Barack Obama’nın bir podcast yayınında “uzaylıların gerçek olduğu” yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Obama’nın kamuoyuyla “gizli” nitelikte bilgiler paylaştığını ileri süren Trump, bunun yapılmaması gereken bir davranış olduğunu savunarak “Büyük bir hata yaptı” ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, uzaylıların gerçekten var olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti. Bu mesele hakkında fikri olmadığını dile getiren Trump, konuyla ilgili bir değerlendirme yapmayacağını da sözlerine ekledi.

Uzaylı ve UFO dosyaları açıklanacak.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamuoyunun yoğun ilgisini gerekçe göstererek, Savunma Bakanı ile ilgili bakanlık ve federal kurumlara talimat vereceğini duyurdu. Trump, uzaylılar ve dünya dışı yaşam iddialarıyla bağlantılı “tanımlanamayan anormal fenomen” (UAP) ve UFO dosyalarının tespit edilip kamuoyuna açıklanması için sürecin başlatılacağını bildirdi.

Öte yandan eski Başkan Barack Obama, katıldığı bir podcast yayınında uzaylıların varlığına ilişkin soruya “Gerçekler ama ben görmedim” yanıtını vermişti. Obama ayrıca, Area 51 olarak bilinen ve gizli askeri çalışmalarla anılan üsse gönderme yaparak, “ABD Başkanı’ndan bile saklanan büyük bir komplo yoksa, yer altında bir tesis de bulunmuyor” ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Karakoca
