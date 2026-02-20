Trump, Uzaylı ve UFO Dosyalarının Açıklanacağını Duyurdu
Donald Trump, uzaylılar ve “tanımlanamayan uçan cisimler” (UFO) konusundaki gizli belgelerin ortaya çıkarılması için harekete geçileceğini duyurdu. Trump, ilgili bakanlık ve federal kurumlara söz konusu dosyaların belirlenmesi ve kamuoyuna açıklanması yönünde talimat vereceğini ifade etti.
Trump, Obama'yı hata yapmakla suçladı.
Uzaylı ve UFO dosyaları açıklanacak.
