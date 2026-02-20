Trump, Uzaylı ve UFO Dosyalarının Açıklanacağını Duyurdu

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamuoyunun yoğun ilgisini gerekçe göstererek, Savunma Bakanı ile ilgili bakanlık ve federal kurumlara talimat vereceğini duyurdu. Trump, uzaylılar ve dünya dışı yaşam iddialarıyla bağlantılı “tanımlanamayan anormal fenomen” (UAP) ve UFO dosyalarının tespit edilip kamuoyuna açıklanması için sürecin başlatılacağını bildirdi.

Öte yandan eski Başkan Barack Obama, katıldığı bir podcast yayınında uzaylıların varlığına ilişkin soruya “Gerçekler ama ben görmedim” yanıtını vermişti. Obama ayrıca, Area 51 olarak bilinen ve gizli askeri çalışmalarla anılan üsse gönderme yaparak, “ABD Başkanı’ndan bile saklanan büyük bir komplo yoksa, yer altında bir tesis de bulunmuyor” ifadelerini kullanmıştı.