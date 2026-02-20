'Barbie Kaymakam' Olarak Tanınan Tuğçe Orhan’ın Yeni Görevi Belli Oldu

Samsun’un Ladik ilçesinde vekaleten görev yapan Tuğçe Orhan, geçen aylarda sosyal medyanın bir numaralı gündemi olmuştu. Orhan’ın güzelliği ‘Barbie Kaymakam’ olarak anılmasını beraberinde getirdi. 1995 doğumlu olan Tuğçe Orhan başarılarıyla adından söz ettirirken yeni görevi de belli oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla kaymakamlık ve mülki idare kadrolarında değişiklik yapıldı. Çok sayıda yeni atama gerçekleşirken Tuğçe Orhan da vekaleten sürdürdüğü kaymakamlığa resmen atandı.