'Barbie Kaymakam' Olarak Tanınan Tuğçe Orhan’ın Yeni Görevi Belli Oldu

Dilara Şimşek
20.02.2026 - 16:39

Geçen aylarda sosyal medyada ‘Barbie Kaymakam’ olarak ünlenen Tuğçe Orhan’ın yeni görevi belli oldu. Samsun’un Ladik ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yapan Orhan, asaleten kaymakamlığa atandı. 1995 doğumlu olan ve güzelliğiyle dikkat çeken Orhan, resmen Ladik kaymakamı oldu.

Samsun’un Ladik ilçesinde vekaleten görev yapan Tuğçe Orhan, geçen aylarda sosyal medyanın bir numaralı gündemi olmuştu. Orhan’ın güzelliği ‘Barbie Kaymakam’ olarak anılmasını beraberinde getirdi. 1995 doğumlu olan Tuğçe Orhan başarılarıyla adından söz ettirirken yeni görevi de belli oldu. 

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla kaymakamlık ve mülki idare kadrolarında değişiklik yapıldı. Çok sayıda yeni atama gerçekleşirken Tuğçe Orhan da vekaleten sürdürdüğü kaymakamlığa resmen atandı.

Tuğçe Orhan’ın Ladik Kaymakamlığı görevi Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı. 1995 yılında Elazığ’da doğan Orhan, 21 Aralık 2021 tarihinde Elazığ Kaymakam adayı olarak mesleğine adım attı. Bolu'nun Seben ilçesinde de yaklaşık iki sene boyunca kaymakamlık yapan Orhan, Ladik ilçesine vekaleten kaymakam olarak atanınca sosyal medyada dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları Tuğçe Orhan’da ‘Barbie Kaymakam’ adını verdi.

