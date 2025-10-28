onedio
Tuğçe Orhan Kimdir? Samsun'un Ladik İlçesinin 1995 Doğumlu Kaymakamı Tuğçe Orhan Sosyal Medyada Gündem Oldu

Tuğçe Orhan Kimdir? Samsun’un Ladik İlçesinin 1995 Doğumlu Kaymakamı Tuğçe Orhan Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.10.2025 - 12:23

Samsun'un Ladik ilçesine Kaymakam olarak atanan Tuğçe Orhan'ın yaşını öğrenenler şoke oldu. 1995 doğumlu olan Tuğçe Orhan, Ladik ilçesinin yeni kaymakamı oldu.

Samsun'un Ladik ilçesine atanan Kaymakam Tuğçe Orhan yeni görevine başladı.

Samsun'un Ladik ilçesine atanan Kaymakam Tuğçe Orhan yeni görevine başladı.

Bolu’nun Seben ilçesindeki Kaymakamlık görevinin ardından Samsun’un Ladik ilçesine atanan Tuğçe Orhan yeni görevine başladı. Kaymakam Tuğçe Orhan’ın görevine başlamasının ardından sosyal medyada destek mesajları ardı ardına paylaşıldı.

1995 doğumlu Kaymakam Tuğçe Orhan’ın genç yaşındaki başarısı sosyal medyada gündem oldu.

Kaymakam Tuğçe Orhan kimdir?

Kaymakam Tuğçe Orhan kimdir?

Tuğçe Orhan, 1995 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Eğitim hayatı boyunca gösterdiği başarılarla dikkat çeken Orhan, kamu yönetimi alanında akademik kariyer de yaptı. Kamu hizmetine olan ilgisiyle genç yaşında mülki idare amirliği mesleğine adım atan Orhan, Türkiye'nin en genç kaymakamlarından biri.

Lisans Eğitimi:

Lisans Eğitimi:

2017 yılında Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü dereceyle tamamladı.

Yüksek Lisans: Eğitimine Fırat Üniversitesi'nde devam ederek Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı.

Mesleğe Giriş:

Mesleğe Giriş:

İçişleri Bakanlığı'nın açtığı 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 21 Aralık 2021 tarihinde 'Elazığ Kaymakam Adayı' olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti.

Staj Dönemi: Mesleki stajları kapsamında Elazığ Valiliği'nde il merkez stajını, Ankara'da mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını tamamladı. Ayrıca Düzce'nin Akçakoca ve Ankara'nın Gölbaşı ilçelerinde kaymakam refikliği stajlarını gerçekleştirdi.

Önceki Görev Yeri:

Önceki Görev Yeri:

Ladik'e atanmadan önce 22 ay boyunca Bolu'nun Seben ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevini yürüttü.

Yurtdışı Deneyimi: İngiltere'nin Londra şehrinde 8 ay boyunca dil eğitimi aldı. Bu süreçte Birleşik Krallık'ın idari yapısı üzerine de incelemelerde bulundu.

İyi derecede İngilizce bilen Kaymakam Tuğçe Orhan, genç yaşına rağmen edindiği tecrübe ve dinamik yönetim anlayışıyla Ladik ilçesinde görev yapmaktadır.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
