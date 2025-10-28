Balıkesir'de Meydana Gelen Depremde Enkaz Altında Kalan Bir Eşek Ekipler Tarafından Kurtarıldı

Geçtiğimiz gün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir deprem meydana geldi. Haftalar önce de yine bir sarsıntı yaşayan Sındırgı, korku dolu bir gece yaşadı. Sarsıntılar gece boyu devam etti. Depremde can kaybı yaşanmadığı bildirilirken, yıkılan binaların olduğu öğrenilmişti.

Balıkesir'de bir eşek, yıkıntıların arasında kaldı. Eşek, durumu fark eden halk ve ekipler tarafından kısa sürede kurtarıldı. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.