Balıkesir'de Meydana Gelen Depremde Enkaz Altında Kalan Bir Eşek Ekipler Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'de Meydana Gelen Depremde Enkaz Altında Kalan Bir Eşek Ekipler Tarafından Kurtarıldı

28.10.2025 - 10:53 Son Güncelleme: 28.10.2025 - 11:46

Geçtiğimiz gün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir deprem meydana geldi. Haftalar önce de yine bir sarsıntı yaşayan Sındırgı, korku dolu bir gece yaşadı. Sarsıntılar gece boyu devam etti. Depremde can kaybı yaşanmadığı bildirilirken, yıkılan binaların olduğu öğrenilmişti. 

Balıkesir'de bir eşek, yıkıntıların arasında kaldı. Eşek, durumu fark eden halk ve ekipler tarafından kısa sürede kurtarıldı. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Buradan izleyebilirsiniz;

100'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi.

Saat 22.48'de yaşanan gelen 6.1'lik depremin ardından, ilk artçı  22.50'de 4,2 büyüklüğünde yaşandı. Ardından saat 02.30'da 4.4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. Sarsıntılar gece boyu devam etti. 

10 Ağustos tarihinde Sındırgı'da yine bir deprem meydana gelmiş, bu depremin ardından da yaklaşık 12 bin artçı sarsıntı yaşanmıştı.

