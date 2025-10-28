onedio
Bir Vatandaş Sındırgı'da Meydana Gelen Depremden Önce Aldığı Bildirimi ve Ardından Yaşanan Sarsıntıyı Paylaştı

28.10.2025 - 10:26

Pelin Yelda Göktepe

Pelin Yelda Göktepe
28.10.2025 - 10:26

Bildiğiniz üzere ülkemiz geçtiğimiz gün yine bir depremle sarsıldı. Balıkesir, Sındırgı'da gerçekleşen depremde yıkılan bina haberi gelirken herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Bu haber de elbette yüreklere bir nebze de olsa su serpti. Daha önce de pek çok kez deprem gerçeği ile yüzleşen ve büyük acılar yaşayan ülkemiz bu konuda oldukça tedirgin bildiğiniz üzere.

Depremden önce gelen bildirim, yaşanan sarsıntının en çok konuşulan detayı oldu. Daha önce pek çok hata olsa da bu sefer bildirimin tam vaktinde ve doğru tahminle gönderdiği bildirim gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Pek çok kişiye umut verdi.

Pek çok kişiye umut verdi.

Tam vaktinde gelen bildirimin olası büyük bir depremde oldukça vakit kazandıracağı ve pek çok hayat kurtaracağı şimdiden ön görülüyor. Çünkü depremde saniyelerin önemi büyük. Fakat halkımız uygulama ile yeni tanıştığından, bildirimi alınca güvenli bir alana geçmek yerine uygulamanın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bekliyor. Elbette zamanla hem uygulama daha da gelişecek hem de insanlar uygulamayı kullanmaya alışacaktır.

