Bir Vatandaş Sındırgı'da Meydana Gelen Depremden Önce Aldığı Bildirimi ve Ardından Yaşanan Sarsıntıyı Paylaştı

Bildiğiniz üzere ülkemiz geçtiğimiz gün yine bir depremle sarsıldı. Balıkesir, Sındırgı'da gerçekleşen depremde yıkılan bina haberi gelirken herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Bu haber de elbette yüreklere bir nebze de olsa su serpti. Daha önce de pek çok kez deprem gerçeği ile yüzleşen ve büyük acılar yaşayan ülkemiz bu konuda oldukça tedirgin bildiğiniz üzere.

Depremden önce gelen bildirim, yaşanan sarsıntının en çok konuşulan detayı oldu. Daha önce pek çok hata olsa da bu sefer bildirimin tam vaktinde ve doğru tahminle gönderdiği bildirim gündem oldu.