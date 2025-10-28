onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
6.1'lik Depremde Un Ufak Olmuş: Balıkesir, Sındırgı'da Yıkılan Bina Sabahın İlk Işıkları ile Görüntülendi

6.1'lik Depremde Un Ufak Olmuş: Balıkesir, Sındırgı'da Yıkılan Bina Sabahın İlk Işıkları ile Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.10.2025 - 09:04 Son Güncelleme: 28.10.2025 - 09:05

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz gün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğünde deprem yine tüm ülkenin yüreğini ağzına getirdi. Deprem İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir gibi pek çok ilimizde hissedildi. Depremde herhangi bir can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti. Artçı sarsıntılar ise gece boyu devam etti.

Depremde yıkılan binalar olduğu fakat can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Yıkıntılar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

6.1 büyüklüğündeki depremle un ufak olmuş

6.1 büyüklüğündeki depremle un ufak olmuş

Bildiğiniz üzere ülkemiz deprem ülkesi ve bu konuda pek çok kez sınandık. 6.1 büyüklüğündeki bir depremin, binayı bu hale getirebilmesi yine ihmal tartışmalarını başlattı. Beklenen büyük depremler ile ilgili endişeleri de artırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın