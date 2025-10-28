6.1'lik Depremde Un Ufak Olmuş: Balıkesir, Sındırgı'da Yıkılan Bina Sabahın İlk Işıkları ile Görüntülendi

Geçtiğimiz gün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğünde deprem yine tüm ülkenin yüreğini ağzına getirdi. Deprem İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir gibi pek çok ilimizde hissedildi. Depremde herhangi bir can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti. Artçı sarsıntılar ise gece boyu devam etti.
Depremde yıkılan binalar olduğu fakat can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Yıkıntılar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi.
6.1 büyüklüğündeki depremle un ufak olmuş
