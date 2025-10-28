6.1'lik Depremde Un Ufak Olmuş: Balıkesir, Sındırgı'da Yıkılan Bina Sabahın İlk Işıkları ile Görüntülendi

Bildiğiniz üzere ülkemiz deprem ülkesi ve bu konuda pek çok kez sınandık. 6.1 büyüklüğündeki bir depremin, binayı bu hale getirebilmesi yine ihmal tartışmalarını başlattı. Beklenen büyük depremler ile ilgili endişeleri de artırdı.