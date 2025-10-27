onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sındırgı'da Meydana Gelen 6.1 Büyüklüğündeki Depremde Bir Binanın Yıkım Anı Kameraya Yansıdı

Sındırgı'da Meydana Gelen 6.1 Büyüklüğündeki Depremde Bir Binanın Yıkım Anı Kameraya Yansıdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.10.2025 - 00:22

27 Ekim Pazartesi Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların olduğu bilgisine ulaşıldı. Sındırdı'da bir binanın yıkım anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İzmir'de Son Dakika

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremde bir binanın yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremde bir binanın yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Depremde yıkılan binaların olduğunun açıklanmasının ardından deprem bölgesinden görüntüler gelmeye devam ediyor. Bir binanın yıkım anı cep telefonu ile kaydedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın