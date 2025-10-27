Bursa'da Dört Arkadaş 6.1 Büyüklüğündeki Deprem Anında Herkes Kaçarken Okey Oynamaya Devam Etti

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde de büyük panik yarattı. Şu ana dek 3 bina ve bir dükkanın yıkıldığı bilgisi paylaşılırken, deprem anından gelen videolar insanların yaşadığı paniği gözler önüne serdi.
Bursa'da ise deprem anında herkes kaçarken dört arkadaşın okey oynamaya devam ettiği anlar kameralara takıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6.1 büyüklüğündeki deprem Balıkesir ve çevre illerde korku yarattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın