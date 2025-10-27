İstanbul’da da Hissedilen Balıkesir Depremi Sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Açıklama
Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Sındırgı Belediye Başkanı ve Balıkesir Belediye Başkanı’ndan deprem hakkında açıklamalar geldi.
Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, bölgede 4-5 binanın yıkıldığını belirterek, 'Bazı mahallere ulaşamadık. İlk bilgilere göre can kaybı yok” dedi. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise 'Hepimiz teyakkuz halindeyiz. Oraya gittiğimizde daha detaylı şekilde inceleme fırsatımız olacak” dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da “3 bina 1 dükkan yıkıldı” dedi.
Ali Yerlikaya, Balıkesir depremi sonrası yaptığı açıklamada yıkılan binalar olduğunu söyledi.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
