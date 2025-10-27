onedio
İstanbul’da da Hissedilen Balıkesir Depremi Sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Açıklama

Ali Can YAYCILI
28.10.2025 - 00:01 Son Güncelleme: 28.10.2025 - 00:35

Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Sındırgı Belediye Başkanı ve Balıkesir Belediye Başkanı’ndan deprem hakkında açıklamalar geldi. 

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, bölgede 4-5 binanın yıkıldığını belirterek, 'Bazı mahallere ulaşamadık. İlk bilgilere göre can kaybı yok” dedi. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise 'Hepimiz teyakkuz halindeyiz. Oraya gittiğimizde daha detaylı şekilde inceleme fırsatımız olacak” dedi. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da “3 bina 1 dükkan yıkıldı” dedi.

Ali Yerlikaya, Balıkesir depremi sonrası yaptığı açıklamada yıkılan binalar olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, telefonla bağlandığı canlı yayında 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığını söyledi. Yerlikaya herhangi bir can kaybının olmadığını da ifade etti.

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ise ilçedeki saha tarama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirerek, 'Şu an birkaç noktada yıkım var. Şu ana kadar can kaybı tespit etmedik, tarıyoruz. Köylerden şu an için olumsuz bir haber gelmedi. Sahadaki tarama faaliyetlerimiz devam ediyor' dedi.

