İstanbul’da da Hissedilen Balıkesir Depremi Sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, telefonla bağlandığı canlı yayında 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığını söyledi. Yerlikaya herhangi bir can kaybının olmadığını da ifade etti.

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ise ilçedeki saha tarama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirerek, 'Şu an birkaç noktada yıkım var. Şu ana kadar can kaybı tespit etmedik, tarıyoruz. Köylerden şu an için olumsuz bir haber gelmedi. Sahadaki tarama faaliyetlerimiz devam ediyor' dedi.