6.1 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Balıkesir'den İlk Görüntüler Geldi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.10.2025 - 23:34

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından Balıkesir'den ilk görüntüler geldi. DHA'nın haberine göre bazı binalarda yıkım meydana geldi.

6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'den gelen ilk görüntüler:

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, 2 metruk binanın yıkıldığı bilgisine ulaştığını aktardı.

DHA'nın haberine göre, depremde yıkılan binaların olduğu görüldü. Can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

TV Editörü
Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
