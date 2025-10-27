6.1 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Balıkesir'den İlk Görüntüler Geldi
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından Balıkesir'den ilk görüntüler geldi. DHA'nın haberine göre bazı binalarda yıkım meydana geldi.
6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'den gelen ilk görüntüler:
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, 2 metruk binanın yıkıldığı bilgisine ulaştığını aktardı.
