Balıkesir'de Olan ve Birçok Şehirde Hissedilen Deprem Sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama

Balıkesir'de Olan ve Birçok Şehirde Hissedilen Deprem Sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.10.2025 - 23:30 Son Güncelleme: 27.10.2025 - 23:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD'ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz."

Reklam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir’de meydana gelen deprem sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

twitter.com

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 

AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. 

Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun.

