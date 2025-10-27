onedio
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Sındırgı'da Meydana Gelen 6.1'lik Depremin Ardından İlk Açıklama

Merve Ersoy
27.10.2025 - 23:25

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremin ardından açıklamada bulundu.

AFAD, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremin merkez üssünü Sındırgı, büyüklüğünü ise 6.1 olarak açıkladı.

Büyük panik yaratan depremin ardından 4.5 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremin ardından açıklama yaptı.

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da açıklamada bulundu:

Merve Ersoy
