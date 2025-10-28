onedio
Canlı Yayında Deprem Bildirimi Alan Yayıncı Ataberk Doğan İzleyicilerini Önceden Uyardı ve Sakinleştirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.10.2025 - 08:38

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere birçok ilimizde hissedildi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yıkılan binalar olduğu fakat bu binaların da boş olduğu açıklandı.  Depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti. 

Depremden saniyeler önce pek çok telefona deprem bildirimi gitti. Yayıncı Ataberk Doğan yayın sırasında deprem bildirimi aldı. Bildirimi alır almaz takipçilerini uyaran Doğan, yayını bölmedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Saniyesi saniyesine doğru tahmin geldi.

Deprem bildirimi oldukça yeni bir uygulama. Son birkaç depremde gelen nokta atışı deprem tespiti pek çok kişiye bu konuda umut veriyor. Ataberk Doğan uygulamanın verdiği saniyeye göre geri sayım yaptı ve sarsıntı gerçekten aynı saniyede geldi. Bu bildirimlerin olası büyük bir depremde oldukça zaman kazandıracağı, belki de pek çok hayatı kurtaracağı düşünülüyor.

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
