Canlı Yayında Deprem Bildirimi Alan Yayıncı Ataberk Doğan İzleyicilerini Önceden Uyardı ve Sakinleştirdi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere birçok ilimizde hissedildi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yıkılan binalar olduğu fakat bu binaların da boş olduğu açıklandı. Depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti.
Depremden saniyeler önce pek çok telefona deprem bildirimi gitti. Yayıncı Ataberk Doğan yayın sırasında deprem bildirimi aldı. Bildirimi alır almaz takipçilerini uyaran Doğan, yayını bölmedi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Saniyesi saniyesine doğru tahmin geldi.
