Canlı Yayında Deprem Bildirimi Alan Yayıncı Ataberk Doğan İzleyicilerini Önceden Uyardı ve Sakinleştirdi

Deprem bildirimi oldukça yeni bir uygulama. Son birkaç depremde gelen nokta atışı deprem tespiti pek çok kişiye bu konuda umut veriyor. Ataberk Doğan uygulamanın verdiği saniyeye göre geri sayım yaptı ve sarsıntı gerçekten aynı saniyede geldi. Bu bildirimlerin olası büyük bir depremde oldukça zaman kazandıracağı, belki de pek çok hayatı kurtaracağı düşünülüyor.