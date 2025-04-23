Android Telefonlar İstanbul'da Meydana Gelen Depremi Saniyeler Önce Bildirdi
İstanbul'da üst üste iki kez deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre ilki 3.9 büyüklüğünde olan depremi, 6.2 büyüklüğündeki bir deprem takip etti. Vatandaşlar paniğe kapılırken artçı sarsıntılar etkisini sürdürdü. Depremden saniyeler önce ise Android telefon kullanıcılarına deprem uyarı bildirimi gitiği görüldü.
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İstanbul'da üst üste depremler meydana geldi.
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İstanbul'da meydana gelen depremin bildiriminin, saniyeler önce Android kullanıcılarına geldiği görüldü.
Ankara'daki bir vatandaş, kendisine dahi bildirim geldiğini paylaştı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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