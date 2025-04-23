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Android Telefonlar İstanbul'da Meydana Gelen Depremi Saniyeler Önce Bildirdi

Android Telefonlar İstanbul'da Meydana Gelen Depremi Saniyeler Önce Bildirdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 13:26

İstanbul'da üst üste iki kez deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre ilki 3.9 büyüklüğünde olan depremi, 6.2 büyüklüğündeki bir deprem takip etti. Vatandaşlar paniğe kapılırken artçı sarsıntılar etkisini sürdürdü. Depremden saniyeler önce ise Android telefon kullanıcılarına deprem uyarı bildirimi gitiği görüldü.

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İstanbul'da üst üste depremler meydana geldi.

İstanbul'da üst üste depremler meydana geldi.

İlki 12.15 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. AFAD, depremin merkezinin Silivri olduğunu duyurdu. Daha sonra Silivri merkezli bir deprem daha yaşandı. Bu depremin büyüklüğü ise 6.2 olarak ölçüldü. Vatandaşlar panik yaşadı, deprem anı kameralara yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen depremin bildiriminin, saniyeler önce Android kullanıcılarına geldiği görüldü.

İstanbul'da meydana gelen depremin bildiriminin, saniyeler önce Android kullanıcılarına geldiği görüldü.

'Deprem Ağı' uygulamasının İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem öncesinde vatandaşlara uyarı bildirimi gönderdiği görüldü.

Ankara'daki bir vatandaş, kendisine dahi bildirim geldiğini paylaştı.

Ankara'daki bir vatandaş, kendisine dahi bildirim geldiğini paylaştı.
twitter.com

Ben Ankaradayım.

Aşağıda linkini bırakacağım uygulama, bana uyarı vererek 60 saniye içerisinde bulunduğunuz yere 456 km uzaklıkta ve haritadan linki göstererek orta şiddette bir deprem olacak sesli alarmı verdi.

Saniyeler sayaca bağlanıp geri geri saymaya başladı.

Çok önemli olduğunu düşünüyorum herkes indirsin.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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