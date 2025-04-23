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Depremden Sonra Resmen 'Çöken' GSM Operatörlerinden Biri Kullanıcılarına SMS Atarak 'Ricada' Bulundu

Depremden Sonra Resmen 'Çöken' GSM Operatörlerinden Biri Kullanıcılarına SMS Atarak 'Ricada' Bulundu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 15:58

İstanbul'da yaşanan peş peşe depremler, vatandaşları korkuttu. Büyüklüğü 6.2'yi bulan depremlerin ardından vatandaşlar sevdiklerine ulaşmak için telefonlara sarıldı. Fakar tıpkı Kahramanmaraş depremlerinde olduğu gibi GSM operatörleri yine sınıfta kaldı. İnsanlar, sevdiklerinden haber alamadı. 

GSM operatörlerine tepkiler artarken bir marka, kullanıcılarına SMS göndererek bir ricada bulundu.

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GSM operatörleri yine sınıfta kaldı.

GSM operatörleri yine sınıfta kaldı.
twitter.com

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından, operatörlerde hiçbir iyileştirme yapılmadığı görüldü. Vatandaşlar, sevdiklerinden uzun bir süre haber alamadı. Daha kötü bir senaryoda ise yardım istemek için arama yapmak zorunda kalacak kişilerin ne yapacağı sorusu akıllara geldi.

Elbette sosyal medyadan tepkiler yükseldi.

GSM Operatörlerinden biri, kullanıcılarına SMS atarak "deprem gibi durumlarda internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını" kullanmaları konusunda ricada bulundu.

GSM Operatörlerinden biri, kullanıcılarına SMS atarak "deprem gibi durumlarda internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını" kullanmaları konusunda ricada bulundu.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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