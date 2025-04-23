Depremden Sonra Resmen 'Çöken' GSM Operatörlerinden Biri Kullanıcılarına SMS Atarak 'Ricada' Bulundu
İstanbul'da yaşanan peş peşe depremler, vatandaşları korkuttu. Büyüklüğü 6.2'yi bulan depremlerin ardından vatandaşlar sevdiklerine ulaşmak için telefonlara sarıldı. Fakar tıpkı Kahramanmaraş depremlerinde olduğu gibi GSM operatörleri yine sınıfta kaldı. İnsanlar, sevdiklerinden haber alamadı.
GSM operatörlerine tepkiler artarken bir marka, kullanıcılarına SMS göndererek bir ricada bulundu.
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GSM operatörleri yine sınıfta kaldı.
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GSM Operatörlerinden biri, kullanıcılarına SMS atarak "deprem gibi durumlarda internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını" kullanmaları konusunda ricada bulundu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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