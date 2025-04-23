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AKOM'dan İstanbul Depremine Dair İlk Açıklama Geldi: Kayıp Yok

AKOM'dan İstanbul Depremine Dair İlk Açıklama Geldi: Kayıp Yok

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 14:52

İstanbul'da büyüklükleri değişen depremler meydana geldi. İlk olarak 3.9 daha sonra 6.2 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Artçı sarsıntılar da etkisini gösterdi. Depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) ilk açıklama geldi.

Açıklama, İBB Afet İşleri Dairesi Başkanı Ergün Cebeci'den geldi.

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AKOM'dan ilk deprem açıklaması.

AKOM'dan ilk deprem açıklaması.

Cebeci, depremin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

  • 'İSKİ'de su arzı ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok.'

  • “İGDAŞ'ın gaz dağıtımı ile ilgili herhangi bir sorunu yok.”

  • İETT hatlarımız normal tarifesinde çalışmaya devam ediyor.”

  • “Metrolarda deprem afet prosedürü uyguladık. Yolcularımızı tahliye ettik, trenlerimizi boş çalıştırdık. Viyadüklerde sorun olmadığı anlaşıldı. Şu an metrolar da normal tarifesinde çalışıyor.”

İstanbul'da ilk önce 6.2 ve daha sonra 5.9 olarak artçısını yaşadığımız büyük denecek nitelikteki depremden şu an için bize raporlanan sahada can ve mal kaybı yok.”

AKOM'un açıklamasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Arwen

Var kardeşim, mental ve ruhsal kayıp var. Bir şehire keyfi yada mecburi sebeplerle doluşmuş 20 milyon insanın, her an yerle bir olacak korkusu içinde sıfır g... Devamını Gör

Halit Bin Velid

5 er dakika aralıklarla 3.5 3.4 3.6 hayr olur inşallah sonumuz

Bozkurt

Zaten kayıp olsa interneti falan keserlerdi. Çok büyük geçmiş olsun herkese.

Arwen

Onlar Suriye interneti derdinde şu ara.