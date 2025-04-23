AKOM'dan İstanbul Depremine Dair İlk Açıklama Geldi: Kayıp Yok
İstanbul'da büyüklükleri değişen depremler meydana geldi. İlk olarak 3.9 daha sonra 6.2 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Artçı sarsıntılar da etkisini gösterdi. Depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) ilk açıklama geldi.
Açıklama, İBB Afet İşleri Dairesi Başkanı Ergün Cebeci'den geldi.
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AKOM'dan ilk deprem açıklaması.
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AKOM'un açıklamasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Var kardeşim, mental ve ruhsal kayıp var. Bir şehire keyfi yada mecburi sebeplerle doluşmuş 20 milyon insanın, her an yerle bir olacak korkusu içinde sıfır g... Devamını Gör
5 er dakika aralıklarla 3.5 3.4 3.6 hayr olur inşallah sonumuz
Zaten kayıp olsa interneti falan keserlerdi. Çok büyük geçmiş olsun herkese.
Onlar Suriye interneti derdinde şu ara.