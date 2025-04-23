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İstanbul'da Meydana Gelen Depremlerin Ardından Naci Görür ve Celal Şengör'den İlk Açıklama

İstanbul'da Meydana Gelen Depremlerin Ardından Naci Görür ve Celal Şengör'den İlk Açıklama

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 13:42

İstanbul'da iki kez deprem meydana geldi. Silivri'de 12.13 sularında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe sebep oldu. Daha sonra artçı sarsıntılar yaşandı. Büyükçekmece'de 4.4, 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.  Depremlerin ardından gözler, uzman isimlere çevrildi.

Prof. Dr. Naci Görür'den ve Celal Şengör'den depremlere dair ilk açıklama geldi.

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İstanbul'da meydana gelen depremler paniğe sebep oldu.

İstanbul'da meydana gelen depremler paniğe sebep oldu.

Saat 12.13 sularında İstanbul'da hiseddilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem BursaÇanakkaleTekirdağ'dan da hissedildi. Ardından AFAD'ın büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladığı bir deprem yaşandı. Depremin artçıları ise sürüyor. 4.4, 4.9 ve 4.5 büyüklüğündeki artçılar özellikle Avrupa Yakası'nda hissediliyor.

İlk depremin ardından Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, "Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım" dedi.

İlk depremin ardından Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, "Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım" dedi.
twitter.com

Görür, ikinci depremin ardından öncelikle Candaş Tola Işık'a konuştu;

Görür, ikinci depremin ardından öncelikle Candaş Tola Işık'a konuştu;
twitter.com

Daha sonra kendisi bir paylaşım yaparak "Bunlar Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil." dedi.

Daha sonra kendisi bir paylaşım yaparak "Bunlar Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil." dedi.

İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak

Deprem deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir.

Candaş Tolga Işık ayrıca Celal Şengör'ün görüşlerini de aktardı;

Candaş Tolga Işık ayrıca Celal Şengör'ün görüşlerini de aktardı;
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Mustafa yabaş

bir adam düşünün dediği herşey gerçekleşti fakat kimse tedbir almıyor

Bozkurt

Hocam biz bi ölek de ondan sonra belki bir şeyler yapılır.

pinko

50,000 kişi öldü, ne yapıldı? Öldüğümüzle kalırız. Bir şey değişmez. Fıtrat der geçerler.