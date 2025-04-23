İstanbul'da Meydana Gelen Depremlerin Ardından Naci Görür ve Celal Şengör'den İlk Açıklama
İstanbul'da iki kez deprem meydana geldi. Silivri'de 12.13 sularında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe sebep oldu. Daha sonra artçı sarsıntılar yaşandı. Büyükçekmece'de 4.4, 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi. Depremlerin ardından gözler, uzman isimlere çevrildi.
Prof. Dr. Naci Görür'den ve Celal Şengör'den depremlere dair ilk açıklama geldi.
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İstanbul'da meydana gelen depremler paniğe sebep oldu.
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İlk depremin ardından Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, "Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım" dedi.
Görür, ikinci depremin ardından öncelikle Candaş Tola Işık'a konuştu;
Daha sonra kendisi bir paylaşım yaparak "Bunlar Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil." dedi.
Candaş Tolga Işık ayrıca Celal Şengör'ün görüşlerini de aktardı;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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bir adam düşünün dediği herşey gerçekleşti fakat kimse tedbir almıyor
Naci görür çırpınıyor insanları uyarmak için ama boş
Hocam biz bi ölek de ondan sonra belki bir şeyler yapılır.
50,000 kişi öldü, ne yapıldı? Öldüğümüzle kalırız. Bir şey değişmez. Fıtrat der geçerler.