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Depremin Ardından Hizmet Veremeyen GSM Operatörleri Tepkilerin Odağında

Depremin Ardından Hizmet Veremeyen GSM Operatörleri Tepkilerin Odağında

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.04.2025 - 13:48

Marmara Denizi'nde gerçekleşen ve büyük paniğe neden olan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından insanlar sevdiklerini ve yakınlarının durumunu sormak için telefonlarına başvurdu. Ancak bir Türkiye klasiği denebilecek şekilde GSM operatörleri bu depremde de sınıfta kaldı. Sosyal medyada tüm operatörlere tepkiler gecikmedi.

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Armağan Çağlayan'ın tepkisi şöyleydi...

Armağan Çağlayan'ın tepkisi şöyleydi...
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Diğer X kullanıcıları ise öfkeliydi.

Diğer X kullanıcıları ise öfkeliydi.
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Ünlü yayıncı Unlost ise böyle tepki gösterdi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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