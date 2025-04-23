Depremin Ardından Hizmet Veremeyen GSM Operatörleri Tepkilerin Odağında
Marmara Denizi'nde gerçekleşen ve büyük paniğe neden olan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından insanlar sevdiklerini ve yakınlarının durumunu sormak için telefonlarına başvurdu. Ancak bir Türkiye klasiği denebilecek şekilde GSM operatörleri bu depremde de sınıfta kaldı. Sosyal medyada tüm operatörlere tepkiler gecikmedi.
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Armağan Çağlayan'ın tepkisi şöyleydi...
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Diğer X kullanıcıları ise öfkeliydi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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