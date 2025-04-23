Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Büyük Korku Yaşadılar: Cüneyt Özdemir Depreme Canlı Yayında Yakalandı

Büyük Korku Yaşadılar: Cüneyt Özdemir Depreme Canlı Yayında Yakalandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.04.2025 - 13:34

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube üzerinden yaptığı yayında depreme canlı yayında yakalandı. Özdemir ve konuğu deprem anında büyük korku yaşadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’un Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle büyük korku yaşandı.

İstanbul’un Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle büyük korku yaşandı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir de depreme yayın sırasında yakalandı. Cüneyt Özdemir ve konuğu Arda Hazinedaroğlu deprem anında sakin durmaya çalışsa da büyük korku yaşadılar.

İşte yaşananlar

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
6
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın