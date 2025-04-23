Büyük Korku Yaşadılar: Cüneyt Özdemir Depreme Canlı Yayında Yakalandı
Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube üzerinden yaptığı yayında depreme canlı yayında yakalandı. Özdemir ve konuğu deprem anında büyük korku yaşadı.
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İstanbul’un Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle büyük korku yaşandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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