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Son Dakika! İstanbul 6.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son Dakika! İstanbul 6.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.04.2025 - 12:51 Son Güncelleme: 23.04.2025 - 13:07

İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Bursa, Çanakkale, Tekirdağ'dan da hissedildi. 

AFAD, depremin büyüklüğünü 6.2, merkez üssünü Silivri olarak açıkladı. Depremden sonra 5.9, 4.4, 4.9, 4.5, 4.8 ve 3.6 büyüklüğünde artçı depremler de meydana geldi. 

Depremde kent genelinde herhangi bir yıkım meydana gelmediği açıklandı.

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Deprem, Silivri açıklarında yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem, Silivri açıklarında yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin artçı sarsıntıları da yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul genelinde vatandaşların evlerini terk ederek sokaklara çıktığı görüldü.

AFAD'ın 4.4 büyüklüğündeki artçı deprem açıklaması

AFAD'ın 4.4 büyüklüğündeki artçı deprem açıklaması
twitter.com

AFAD'ın 4.9 büyüklüğündeki artçı deprem açıklaması

AFAD'ın 4.9 büyüklüğündeki artçı deprem açıklaması
twitter.com

AFAD'ın 4.5 büyüklüğündeki artçı deprem açıklaması

AFAD'ın 4.5 büyüklüğündeki artçı deprem açıklaması
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AFAD'ın 4.8 büyüklüğündeki artçı deprem açıklaması

AFAD'ın 4.8 büyüklüğündeki artçı deprem açıklaması
twitter.com
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AFAD'ın 3.6 büyüklüğündeki artçı deprem açıklaması

AFAD'ın 3.6 büyüklüğündeki artçı deprem açıklaması
twitter.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın deprem açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın deprem açıklaması
twitter.com

'İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.'

A Spor canlı yayınında deprem anı

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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