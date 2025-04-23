Son Dakika! İstanbul 6.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Bursa, Çanakkale, Tekirdağ'dan da hissedildi.
AFAD, depremin büyüklüğünü 6.2, merkez üssünü Silivri olarak açıkladı. Depremden sonra 5.9, 4.4, 4.9, 4.5, 4.8 ve 3.6 büyüklüğünde artçı depremler de meydana geldi.
Depremde kent genelinde herhangi bir yıkım meydana gelmediği açıklandı.
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Deprem, Silivri açıklarında yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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AFAD'ın 4.4 büyüklüğündeki artçı deprem açıklaması
AFAD'ın 4.9 büyüklüğündeki artçı deprem açıklaması
AFAD'ın 4.5 büyüklüğündeki artçı deprem açıklaması
AFAD'ın 4.8 büyüklüğündeki artçı deprem açıklaması
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AFAD'ın 3.6 büyüklüğündeki artçı deprem açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın deprem açıklaması
A Spor canlı yayınında deprem anı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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