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İstanbul’da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Telefon Hatları Çöktü

İstanbul’da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Telefon Hatları Çöktü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.04.2025 - 13:25

İstanbul’da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde deprem büyük korkuya neden oldu. Çevre illerden de hissedilen şiddetli depremin artçı sarsıntıları da devam ediyor.

Yaşanan deprem sonrasında telefon hatlarında da çöküş meydana geldi. Vatandaşlar sevdiklerine ulaşmakta zorlandı.

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İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu.

İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu.

Detaylar ve görüntüler 👇

Yaşanan deprem nedeniyle iletişim hatlarında da sorun yaşandı.

Yaşanan deprem nedeniyle iletişim hatlarında da sorun yaşandı.

Telefon hatları yoğunluk nedeniyle yine kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar ailelerine ve sevdiklerine ulaşamadı. Telefon hatlarındaki sıkıntı hala devam ediyor.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nden açıklama geldi

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nden açıklama geldi
twitter.com

'Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İstanbul Silivri merkezli depremin ardından iletişim şebekelerinde yoğunluk yaşandığı gözlemlenmektedir.

Bu tür durumlarda iletişimin aksamaması için internet tabanlı arama uygulamalarının tercih edilmesi büyük önem taşımaktadır.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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