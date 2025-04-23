Boğazda Dalgalar, Canlı Yayında Panik... 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Anında Yaşananlar
Tekirdağ merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem başta Tekirdağ ve İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki kentlerimizde büyük paniğe neden oldu. Televizyonlardaki canlı yayınlar, sokaktan deprem anları ve İstanbul Boğazı'ndan gelen görüntüler kameralara böyle yansıdı.
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Silivri açıklarında meydana gelen deprem Marmara Denizi çevresindeki pek çok ilde hissedildi.
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Zeytinburnu'nda sokakta panik anları;
Bir ofis kamerasına yansıyan görüntüler
CNN Türk'te canlı yayın esnasında yaşananlar
Cüneyt Özdemir'in canlı yayınında yaşananlar
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İstanbul Boğazı böyle görüntülendi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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