Balıkesir Depreminden Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Dün akşam saatler 22.48'i gösterirken İstanbul başta olmak üzere birçok kentimizde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin, Balıkesir Sındırgı merkezli olduğu ve 6.1 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Şiddetli deprem sonrasında Balıkesir'de artçı depremler yaşanmaya devam etti. Deprem sonrasında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da “3 bina 1 dükkan yıkıldı” dedi.
Deprem anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. TRT Haber, deprem anından yeni bir görüntü paylaştı.
Başka bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler;
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir depreminden sonra yaptığı açıklamada yıkılan binalar olduğunu söylemişti.
