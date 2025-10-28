onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Balıkesir Depreminden Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Balıkesir Depreminden Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.10.2025 - 07:17

Dün akşam saatler 22.48'i gösterirken İstanbul başta olmak üzere birçok kentimizde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin, Balıkesir Sındırgı merkezli olduğu ve 6.1 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Şiddetli deprem sonrasında Balıkesir'de artçı depremler yaşanmaya devam etti. Deprem sonrasında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da “3 bina 1 dükkan yıkıldı” dedi.

Deprem anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. TRT Haber, deprem anından yeni bir görüntü paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O anları buradan izleyebilirsiniz;

Başka bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler;

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir depreminden sonra yaptığı açıklamada yıkılan binalar olduğunu söylemişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir depreminden sonra yaptığı açıklamada yıkılan binalar olduğunu söylemişti.

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Bakan Yerlikaya, yıkılan binaların olduğunu açıklamıştı. Yerlikaya, telefonla bağlandığı canlı yayında 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığını açıkladı. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı da açıklandı. Balıkesir'deki deprem, başta İstanbul olmak üzere birçok kentimizde hissedilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın