onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Esenyurt'ta 750 Bin TL'ye Satılan Çatı Katı Sosyal Medyada Viral Oldu

Esenyurt'ta 750 Bin TL'ye Satılan Çatı Katı Sosyal Medyada Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.10.2025 - 14:04

İçerik Devam Ediyor

Son yıllarda ev ve kira fiyatları herkesin malumu. Ev almak zaten hayal iken, kiralık ev arayan insanlar artık ihtiyacı olan evleri değil bütçesine uygun olan evleri seçmek zorunda kalıyor. Bu yüzden son yıllarda, yaşamaya uygun olmayan alanlar da 'ev' olarak satılmaya ya da kiralanmaya başladı. Fiyatları ise akıl almıyor. 

Esenyurt'da 750 bin TL'ye satılan bir çatı sosyal medyada viral oldu. Çatının durumu ve buna rağmen istenen fiyat sinirleri bozdu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DQQ0F00CF2h/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Bu nasıl fiyat?

Bu nasıl fiyat?

750 bin TL istenen çatının atık eşyalarla dolu olduğu görüldü. Bu fiyata böyle bir alanın satılması çoğu kişinin aklına yatmasa da, bazıları güvercin beslemek için alınabileceğini, fiyatın ise makul olduğunu savundu. Peki sizce bu normal mi? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın