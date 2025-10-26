Esenyurt'ta 750 Bin TL'ye Satılan Çatı Katı Sosyal Medyada Viral Oldu

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DQQ0F00CF2h/
Son yıllarda ev ve kira fiyatları herkesin malumu. Ev almak zaten hayal iken, kiralık ev arayan insanlar artık ihtiyacı olan evleri değil bütçesine uygun olan evleri seçmek zorunda kalıyor. Bu yüzden son yıllarda, yaşamaya uygun olmayan alanlar da 'ev' olarak satılmaya ya da kiralanmaya başladı. Fiyatları ise akıl almıyor.
Esenyurt'da 750 bin TL'ye satılan bir çatı sosyal medyada viral oldu. Çatının durumu ve buna rağmen istenen fiyat sinirleri bozdu.
