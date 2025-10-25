İstanbul'da 2+1 Ev Fiyatına: İngiltere'de 110 Bin Sterlin’e Satılan Ev Gündem Oldu

Ülkemizde son dönemlerde ev ve kira fiyatlarındaki artış hızı, pek çok kişiyi zor durumda bıraktı. Birçok kişi için ev sahibi olma fikri artık sadece hayal. Bu durum, insanların yaşam standartlarını da düşürmelerine sebep oldu. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların en büyük sorunlarından biri haline gelen konut ve kira fiyatlarındaki bu artış, onları ihtiyaçlarından çok bütçelerine uygun olan evlere yönlendirdi.

İngiltere’de 110 bin Sterlin’e satılan müstakil ev sosyal medyada gündem oldu. Evin İstanbul'da bir daile fiyatına olması ise düşündürdü.