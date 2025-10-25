onedio
İsveç'ten Türkiye'ye Taşınan Bir Kadın Hayatının Nasıl Değiştiğini Paylaştı

İsveç'ten Türkiye'ye Taşınan Bir Kadın Hayatının Nasıl Değiştiğini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.10.2025 - 13:30

İsveç, dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri. Ekonomik ve toplumsal açıdan istikrarlı bir Avrupa ülkesi. Eğitim, sağlık gibi hizmetler ücretsiz, gelir dağılımı ise adil. Yalnızca bizim ülkemizden değil pek çok ülkeden insanlar İsveç'te yaşamanın hayalini kurabiliyor. Fakat tüm bu güzelliklerin yanında oldukça soğuk bir iklime sahip. Yazları serin geçse de kışları oldukça zorlu olabiliyor.

İsveç'ten Türkiye'ye gelen bir kadın, hayatının nasıl değiştiğini paylaştı. Soğuk ve kapalı havayı bırakıp Türkiye'nin eşsiz ikliminde yaşamaya başlayan kadına hak verenler kadar kararını sorgulayanlar da oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

İklim önemli bir faktör.

İklim önemli bir faktör.

Kimileri refah seviyesi bu denli yüksek bir ülkeyi bırakmanın çok mantıklı olmadığını savunsa da iklim faktörü bazıları için oldukça önemli. Özellikle soğuk havalarda, bazı ülkelerde hayat durma noktasına gelebiliyor. Bizim ülkemizde ise dört mevsim aynı anda yaşanabiliyor ve Akdeniz ve Ege neredeyse tüm yıl boyunca muazzam bir iklime sahip. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İklim gerçekten bu kadar önemli mi?

