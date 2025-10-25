İsveç'ten Türkiye'ye Taşınan Bir Kadın Hayatının Nasıl Değiştiğini Paylaştı

İsveç, dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri. Ekonomik ve toplumsal açıdan istikrarlı bir Avrupa ülkesi. Eğitim, sağlık gibi hizmetler ücretsiz, gelir dağılımı ise adil. Yalnızca bizim ülkemizden değil pek çok ülkeden insanlar İsveç'te yaşamanın hayalini kurabiliyor. Fakat tüm bu güzelliklerin yanında oldukça soğuk bir iklime sahip. Yazları serin geçse de kışları oldukça zorlu olabiliyor.

İsveç'ten Türkiye'ye gelen bir kadın, hayatının nasıl değiştiğini paylaştı. Soğuk ve kapalı havayı bırakıp Türkiye'nin eşsiz ikliminde yaşamaya başlayan kadına hak verenler kadar kararını sorgulayanlar da oldu.