Çocuklarına Sizi Çöpten Bulduk Şakası Yapmak İsteyen Aileye Muazzam Oyunculuğuyla Yardım Eden Amca

Türkiye'nin her bir yanı, bir fıkra gibi. İnsanlarımız samimiyetleri ve sıcakkanlılıkları ile tanınıyor bildiğiniz üzere. Bu da her gün kalplerimizi ısıtacak bir olayla karşılaşmamızı sağlıyor. Elbette kötü olaylar yaşıyor, kötü durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Fakat en ufak bir fırsatta samimiyetimiz yeniden ortaya çıkıyor. Bu samimiyet ülkemizi ziyaret eden turistlere de geçiyor.

Bir aile ikiz bebeklerine yıllar sonra 'sizi çöpten bulduk' şakası yapabilmek için bir video çekmek istedi. O sırada orada bulunan vatandaş ise bir anda Oscar'lık performansıyla aileye destek olunca ortaya gülümseten bir görüntü çıktı.