Çocuklarına Sizi Çöpten Bulduk Şakası Yapmak İsteyen Aileye Muazzam Oyunculuğuyla Yardım Eden Amca

Kaynak: https://www.tiktok.com/@dilaraadran
Türkiye'nin her bir yanı, bir fıkra gibi. İnsanlarımız samimiyetleri ve sıcakkanlılıkları ile tanınıyor bildiğiniz üzere. Bu da her gün kalplerimizi ısıtacak bir olayla karşılaşmamızı sağlıyor. Elbette kötü olaylar yaşıyor, kötü durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Fakat en ufak bir fırsatta samimiyetimiz yeniden ortaya çıkıyor. Bu samimiyet ülkemizi ziyaret eden turistlere de geçiyor.
Bir aile ikiz bebeklerine yıllar sonra 'sizi çöpten bulduk' şakası yapabilmek için bir video çekmek istedi. O sırada orada bulunan vatandaş ise bir anda Oscar'lık performansıyla aileye destek olunca ortaya gülümseten bir görüntü çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Çöpe bebek mi atmışlar. Zalim anne, zalim baba"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın