Çocuklarına Sizi Çöpten Bulduk Şakası Yapmak İsteyen Aileye Muazzam Oyunculuğuyla Yardım Eden Amca

Çocuklarına Sizi Çöpten Bulduk Şakası Yapmak İsteyen Aileye Muazzam Oyunculuğuyla Yardım Eden Amca

Pelin Yelda Göktepe
25.10.2025 - 12:11

Türkiye'nin her bir yanı, bir fıkra gibi. İnsanlarımız samimiyetleri ve sıcakkanlılıkları ile tanınıyor bildiğiniz üzere. Bu da her gün kalplerimizi ısıtacak bir olayla karşılaşmamızı sağlıyor. Elbette kötü olaylar yaşıyor, kötü durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Fakat en ufak bir fırsatta samimiyetimiz yeniden ortaya çıkıyor. Bu samimiyet ülkemizi ziyaret eden turistlere de geçiyor. 

Bir aile ikiz bebeklerine yıllar sonra 'sizi çöpten bulduk' şakası yapabilmek için bir video çekmek istedi. O sırada orada bulunan vatandaş ise bir anda Oscar'lık performansıyla aileye destek olunca ortaya gülümseten bir görüntü çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Çöpe bebek mi atmışlar. Zalim anne, zalim baba"

Ailenin video çekmeye çalıştığını gören adam, 'Ben çekebilirim' diyerek aileye destek olmak istedi. Bir anda role girerek muazzam bir performans sergiledi. Aile de oyuna devam edince ortaya çocuklarına bırakacakları harika bir video çıktı.

