Türkiye'de Devlet Hastanesinde Tedavi Gören Bir Rus Hastanede Yaşadıklarını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
25.10.2025 - 10:01

Ülkemizde sağlık sistemi tartışmalı bir konu. Bu konu, toplumun her kesiminden insanların hayatını doğrudan etkilediği için önemli. Doktorlarımızın başarısı ve özverisi tartışılmaz fakat tartışılan konu genel olarak randevu sistemi. İnsanlar ihtiyaçları olan randevuyu zamanında alamıyor. Acil testler için bile aylar sonrasına gün verilebiliyor. 

Ülkemizde bir devler hastanesinde tedavi gören ve bir süre hastanede kalan kadın, hastanede yaşadıklarını anlattı. Kadının övgü dolu sözleri beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Temizlikçiler sürekli geçmiş olsun diyorlar.”

Yabancı olmasına rağmen kendisine sadece herhangi bir hasta gibi davranıldığını belirten kadın 'Böyle bir tavrı ülkemizde göremezsiniz.' dedi. Odaların konforunda da bahseden kadın yatakların çok rahat olduğunu, odada ayrı tuvalet, duş ve iki kişi için ayrı lavabo olduğunu anlattı. Bir kişinin ücretsiz bir şekilde yanında kalabildiğini de belirten kadın temizlik görevlilerinin ilgisi karşısında yaşadığı şaşkınlığı da 'Temizlikçiler sürekli geçmiş olsun diyorlar.” sözleriyle anlattı.

jjinggu

Yıllar önce Amerikalı bir öğretmenimiz olmuştu, Türkiye'nin sağlık sistemini övmüştü, sizler kendi ülkenizin kıymetini bilmiyorsunuz demişti, bizler de içten... Devamını Gör