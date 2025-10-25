Türkiye'de Devlet Hastanesinde Tedavi Gören Bir Rus Hastanede Yaşadıklarını Anlattı

Ülkemizde sağlık sistemi tartışmalı bir konu. Bu konu, toplumun her kesiminden insanların hayatını doğrudan etkilediği için önemli. Doktorlarımızın başarısı ve özverisi tartışılmaz fakat tartışılan konu genel olarak randevu sistemi. İnsanlar ihtiyaçları olan randevuyu zamanında alamıyor. Acil testler için bile aylar sonrasına gün verilebiliyor.
Ülkemizde bir devler hastanesinde tedavi gören ve bir süre hastanede kalan kadın, hastanede yaşadıklarını anlattı. Kadının övgü dolu sözleri beğeni topladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Temizlikçiler sürekli geçmiş olsun diyorlar.”
Yıllar önce Amerikalı bir öğretmenimiz olmuştu, Türkiye'nin sağlık sistemini övmüştü, sizler kendi ülkenizin kıymetini bilmiyorsunuz demişti, bizler de içten... Devamını Gör