İçerik Üreticisi Sabit Doğan İsimli Öğretmen Boğaz'da Yaşamanın Zorluklarını Anlattı

Sabit Doğan'ı sosyal medyada günlük yaşamından kesitler paylaştığı videoları ile tanıyor olabilirsiniz. Uzun yıllar öğretmenlik yapmış olan Sabit Doğan okulun ilk günü heyecanını paylaştığı videosu ile hayatımıza girmişti. Sempatik tavırları ile kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Şimdi de genel olarak ilginç yemekler denediği fakat pek de başarılı olamadığı videoları ile beğeni topluyor.
Sabit Doğan, son videosunda Boğaz'da yaşamanın zorluklarını anlattı. Anlattığı zorluklar pek çok kişiye hayal kurdurdu.
Dünyanın en güzel manzarası.
