onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İçerik Üreticisi Sabit Doğan İsimli Öğretmen Boğaz'da Yaşamanın Zorluklarını Anlattı

İçerik Üreticisi Sabit Doğan İsimli Öğretmen Boğaz'da Yaşamanın Zorluklarını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.10.2025 - 09:12 Son Güncelleme: 24.10.2025 - 09:14

İçerik Devam Ediyor

Sabit Doğan'ı sosyal medyada günlük yaşamından kesitler paylaştığı videoları ile tanıyor olabilirsiniz. Uzun yıllar öğretmenlik yapmış olan Sabit Doğan okulun ilk günü heyecanını paylaştığı videosu ile hayatımıza girmişti. Sempatik tavırları ile kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Şimdi de genel olarak ilginç yemekler denediği fakat pek de başarılı olamadığı videoları ile beğeni topluyor. 

Sabit Doğan, son videosunda Boğaz'da yaşamanın zorluklarını anlattı. Anlattığı zorluklar pek çok kişiye hayal kurdurdu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DQHx8TFjP4K/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Dünyanın en güzel manzarası.

Dünyanın en güzel manzarası.

İstanbul Boğazı dünyanın en harika manzaralarından birine sahip. Bu manzaraya karşı vakit geçirmek bile insana huzur veriyorken, orada yaşamak elbette pek çok kişinin hayali. Tabii ki bu oldukça maliyetli olduğundan çoğumuz bunun hayalini bile kurmuyoruz. Peki siz bu 'zorluklarına' rağmen burada yaşamak ister miydiniz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın