Galler'de Üniversite Okuyan Bir Öğrenci Kaldığı Ücretsiz Yurt Odasını Paylaştı

Galler'de Üniversite Okuyan Bir Öğrenci Kaldığı Ücretsiz Yurt Odasını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.10.2025 - 21:48

Üniversiteler bir süre önce açıldı bildiğiniz üzere. Elbette her yıl olduğu gibi bu yıl da gündem öğrencilerin barınma problemiydi. Pek çok öğrenci artan ev ve kira fiyatları sebebiyle KYK yurtlarını tercih etti. Ev tutanlar ise küçücük evleri bile çok fazla kişiyle paylaşmak zorunda kalıyor. Öğrenciler ücretsiz yurt imkanlarının artırılmasını talep ediyor. 

Galler'de öğrenim gören bir öğrenci, ücretsiz kaldığı yurt odasını paylaştı. Kaldığı tek kişilik oda ve odanın imkanları beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Ücretsiz barınma öğrencilerin en temel ihtiyacı.

Ücretsiz barınma öğrencilerin en temel ihtiyacı.

Ekonomik belirsizliklerden en çok etkilenen elbette öğrenciler oluyor. Ekonomik olarak zorlanan öğrenciler ders ekipmanları ve beslenme gibi diğer ihtiyaçlarından da mahrum kalabiliyor. Bu da eğitim sistemimiz için ciddi bir problem oluşturuyor. Bu yüzden ücretsiz barınma, yemek gibi imkanlar hem öğrenciler hem ülkemiz için büyük önem taşıyor.

