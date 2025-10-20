Gemide Çalışan Bir Denizci Fırtınalı Havada Gemideki Bir Gününü Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DPopeE...
Denizcilik, dünyanın en zor ve meşakkatli mesleklerinden biri. Denizin ortasında geçen günler, kara ile herhangi bir bağlantının bulunmaması ve sürekli bir sallantı ile yaşamak pek çok kişinin göze alamayacağı zorluklar. Özellikle fırtınaların patlak verdiği anlar ise iş daha da karmaşık hale geliyor.
Uzun süredir gemide olan 'ismail_sehirli' isimli içerik üreticisinin gemide geçirdiği günleri paylaştığı videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi bu sefer de fırtına esnasında gemide yaşananları paylaştı.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Hava biraz sersemletti"
