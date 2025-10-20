onedio
Gemide Çalışan Bir Denizci Fırtınalı Havada Gemideki Bir Gününü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.10.2025 - 16:56

Denizcilik, dünyanın en zor ve meşakkatli mesleklerinden biri. Denizin ortasında geçen günler, kara ile herhangi bir bağlantının bulunmaması ve sürekli bir sallantı ile yaşamak pek çok kişinin göze alamayacağı zorluklar. Özellikle fırtınaların patlak verdiği anlar ise iş daha da karmaşık hale geliyor. 

Uzun süredir gemide olan 'ismail_sehirli' isimli içerik üreticisinin gemide geçirdiği günleri paylaştığı videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi bu sefer de fırtına esnasında gemide yaşananları paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Hava biraz sersemletti"

"Hava biraz sersemletti"

Sürekli sarsıntının ve kötü havanın kendilerini sersemlettiğini anlatan denizci, fırtınanın ardından karaya inmenin de zor olduğunu anlattı. Sarsıntılı bir yerde yürümeye alıştıktan sonra karaya indiklerinde yürümekte zorlandıklarını belirtince Jack Sparrow'un ironik yürüyüşünün de nereden geldiği anlaşıldı.

