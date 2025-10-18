onedio
ABD'de Doktorluk Yapan Bir Türk Son Dönemde Zayıflama Amaçlı da Kullanılan Diyabet Aşıları Hakkında Konuştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.10.2025 - 19:10

Geçtiğimiz yıllarda, kilo verdiren bazı ilaç ve iğneler gündem oldu bildiğiniz üzere. Esasen diyabet hastaları için kullanılan ilaçlardan esinlenilen bu ürünler, bir anda zayıflama ilacı haline geldi ve obezitenin sonunu getireceği konuşulmaya başlandı. Kimi doktorlar, gerçekten obezite ve diyabet gibi çağımızın hastalıklarına karşı etkili olan bu ilaçları desteklerken, bazıları ise ileride meydana gelebilecek etkilerini bilmediğimizden mesafeli yaklaşıyor. Bununla beraber bu ilaçlar ve türevleri de giderek yaygınlaşıyor. 

ABD'de görev yapan Türk bir dahiliye hekimi de bu ilaçları ele aldığı bir video çekti. İlacın iyi ve kötü yanlarını sıralayan doktorun videosu pek çok kişiyi bu konuda aydınlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DPoYCE...
Buradan izleyebilirsiniz;

"Uzun dönemde yan etki yapar mı, bilmiyoruz"

İlacın diyabet, obezite, pcos gibi pek çok hastalıkta etkili olabileceğini savunan doktor, ilaçla birlikte beslenme ve yaşam tarzı değişikliğinin de çok önemli olduğunu vurguladı. İlacın herkes için uygun olmayacağını belirten doktor, uzun vadeli yan etkileri hakkında da henüz bilgi sahibi olmadığımızı belirtti.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
