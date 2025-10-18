ABD'de Doktorluk Yapan Bir Türk Son Dönemde Zayıflama Amaçlı da Kullanılan Diyabet Aşıları Hakkında Konuştu

Geçtiğimiz yıllarda, kilo verdiren bazı ilaç ve iğneler gündem oldu bildiğiniz üzere. Esasen diyabet hastaları için kullanılan ilaçlardan esinlenilen bu ürünler, bir anda zayıflama ilacı haline geldi ve obezitenin sonunu getireceği konuşulmaya başlandı. Kimi doktorlar, gerçekten obezite ve diyabet gibi çağımızın hastalıklarına karşı etkili olan bu ilaçları desteklerken, bazıları ise ileride meydana gelebilecek etkilerini bilmediğimizden mesafeli yaklaşıyor. Bununla beraber bu ilaçlar ve türevleri de giderek yaygınlaşıyor.

ABD'de görev yapan Türk bir dahiliye hekimi de bu ilaçları ele aldığı bir video çekti. İlacın iyi ve kötü yanlarını sıralayan doktorun videosu pek çok kişiyi bu konuda aydınlattı.