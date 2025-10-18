Gelen Sesten Şüphe Eden Aile Döşemenin Altından Çıkanları Görünce Şoke Oldu

Arılar bazen garaj, çatı, balkon hatta evin içinde bile koloni kurabiliyor. Bunun sebebi güvenli, uygun sıcaklıkta olan ve rüzgarsız bir yere ihtiyaç duymayaları. Güvenli buldukları yere kısa sürede koloni kurabilirler. Özellikle uzun süre evden uzakta iseniz, geri döndüğünüzde böyle bir sürprizle karşılaşmanız mümkün. Özellikle sadece fazla eşyaların konulduğu, kullanılmayan balkonlarda ve alanlarda bu daha sık yaşanıyor. Arılar uygun doğal alan bulamadığında, bu tarz yerler onlar için ideal hale geliyor.

Bir aile, döşemelerinin altından gelen sesten şüphelenince kontrol etmeye karar verdi. Fakat gördükleri karşısında hem aile hem izleyenler şoke oldu.