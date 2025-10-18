onedio
Gelen Sesten Şüphe Eden Aile Döşemenin Altından Çıkanları Görünce Şoke Oldu

Gelen Sesten Şüphe Eden Aile Döşemenin Altından Çıkanları Görünce Şoke Oldu

18.10.2025 - 18:08

Arılar bazen garaj, çatı, balkon hatta evin içinde bile koloni kurabiliyor. Bunun sebebi güvenli, uygun sıcaklıkta olan ve rüzgarsız bir yere ihtiyaç duymayaları. Güvenli buldukları yere kısa sürede koloni kurabilirler. Özellikle uzun süre evden uzakta iseniz, geri döndüğünüzde böyle bir sürprizle karşılaşmanız mümkün. Özellikle sadece fazla eşyaların konulduğu, kullanılmayan balkonlarda ve alanlarda bu daha sık yaşanıyor. Arılar uygun doğal alan bulamadığında, bu tarz yerler onlar için ideal hale geliyor.

Bir aile, döşemelerinin altından gelen sesten şüphelenince kontrol etmeye karar verdi. Fakat gördükleri karşısında hem aile hem izleyenler şoke oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DP1P6J...
Buradan izleyebilirsiniz;

Yaklaşık 45 kilo bal üretmişler!

Döşemeye önce bir cihaz ile bakan aile, tahtaları söktüğünde binlerce arı ile karşılaştı. Ayrıca arılar yaklaşık 45 kiloluk bal da üretmişti. Aile arıları imha etmek yerine güvenli bir şekilde, üretime devam edebilecekleri bir alana taşıdı. Böyle durumlarda arıları doğrudan imha etmeye çalışmak yerine, belediyeden yardım istemeniz mümkün. Ardından bu alanı ciddi bir temizlikten geçirerek durumdan tamamen kurtulabilirsiniz.

