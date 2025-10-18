onedio
Düğünü Olacaklar İzlesin: Bir Damat Düğünde Takılan Sahne Altınlara Karşı Aldığı Önlemi Paylaştı

Düğünü Olacaklar İzlesin: Bir Damat Düğünde Takılan Sahne Altınlara Karşı Aldığı Önlemi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.10.2025 - 16:22

Bildiğiniz üzere altın fiyatları oldukça arttı. Neredeyse her gün rekor üzerine rekor tazeliyor. Altın yatırımcısının gözü kulağı uzmanların açıklamalarında. İnsanlar altınlarını satmalı mı, altın yatırımına devam mı etmeli ya da altın yatırımına başlamak için doğru zaman mı merak ediyor. Bunun yanında bir de düğünler var. Düğünlerde altın takmak artık pek çok kişi için imkansız. Maalesef bu yüzden sahte altınlara yönelenler de var. Peki düğünde kimin sahte altın taktığı nasıl anlaşılır?

Bir damat düğününde sahte altın takılması ihtimaline karşı aldığı önlemi paylaştı. Yöntem, düğünü olacak kişilere fikir verirken, rahatsız edici bulanlar da oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Herkes sahte altın taktığı için böyle bir önlem aldım"

"Herkes sahte altın taktığı için böyle bir önlem aldım"

Damat, her bir davetli için ayrı bir zarf hazırladı ve zarfların üzerine tek tek davetlilerin ismini yazdı. Altınları rastgele gelin ve damada takmak yerine bu zarflara yerleştirerek teslim etmelerini istedi. Böylece kimin sahte kimin gerçek altın taktığı anlaşılacaktı. Peki siz bu fikri nasıl buldunuz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
