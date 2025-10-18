Düğünü Olacaklar İzlesin: Bir Damat Düğünde Takılan Sahne Altınlara Karşı Aldığı Önlemi Paylaştı

Bildiğiniz üzere altın fiyatları oldukça arttı. Neredeyse her gün rekor üzerine rekor tazeliyor. Altın yatırımcısının gözü kulağı uzmanların açıklamalarında. İnsanlar altınlarını satmalı mı, altın yatırımına devam mı etmeli ya da altın yatırımına başlamak için doğru zaman mı merak ediyor. Bunun yanında bir de düğünler var. Düğünlerde altın takmak artık pek çok kişi için imkansız. Maalesef bu yüzden sahte altınlara yönelenler de var. Peki düğünde kimin sahte altın taktığı nasıl anlaşılır?

Bir damat düğününde sahte altın takılması ihtimaline karşı aldığı önlemi paylaştı. Yöntem, düğünü olacak kişilere fikir verirken, rahatsız edici bulanlar da oldu.