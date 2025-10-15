onedio
Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Karşılaştırdı: Kız Çocuğu Yetiştirmek Daha Maliyetli Erkek Çocuğu mu?

Pelin Yelda Göktepe
15.10.2025 - 10:03

Çocuk yetiştirmek, hem maddi hem de manevi anlamda büyük bir sorumluluk gerektirir. Bu süreç, sadece çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olmayıp, onun sağlıklı bir birey olarak yetişmesi için gereken eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da içerir. Dolayısıyla, çocuk yetiştirmek, önemli bir mali yükü de beraberinde getirir. Ancak bu yük, çocuğunuzun mutlu ve başarılı bir geleceğe sahip olması için yapılan bir yatırım olarak görülebilir. Peki bu maliyetin kız ve erkek çocuklara göre farklılık gösterdiğini biliyor muydunuz?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, kız çocuk ve erkek çocuk yeriştirme maliyetlerini karşılaştırdı. Ortaya dikkat çeken bir sonuç çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DPyurEbDP7A/
Buradan izleyebilirsiniz;

Kız çocuğu yetiştirmek daha masraflı.

Maddi açıdan bakıldığında, kız ve erkek çocukların temel ihtiyaçları genellikle aynı. Her ikisi de sağlıklı beslenme, giyim, sağlık hizmetleri ve eğitim için benzer maddi kaynaklara ihtiyaç duyuyor. Fakat hem kadınlar hem de kız çocukları için üretilen pek çok ürün hem daha pahalı hem de daha çeşitli. Kültürel ve toplumsal alışkanlıklardan kaynaklanan farklılıklar da bu masraf farkına sebep olabiliyor. Yine de özünde, her çocuğun sağlıklı ve dengeli büyümesi için gerekli maddi destek cinsiyetten bağımsızdır ve eşit şekilde sağlanmalıdır.

