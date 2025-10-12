Bir Kadın İBB'nin Gönderdiği Yenidoğan Paketi'nin İçeriğini Paylaştı

Bazı belediyelerin anneler ve bebekleri için çeşitli hizmetleri mevcut bildiğiniz üzere. Onlardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yenidoğan Destek Paketi ile bebeklerin ilk aylık temel ihtiyaçları karşılanırken, Anne Kart uygulaması sayesinde anneler toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilliyor. Ayrıca anne adaylarına yönelik eğitim programları, sosyal ve ekonomik destekler de sağlanıyor. Böylece ailelerin yaşam kalitesi artırılıyor ve çocukların sağlıklı gelişimi destekleniyor.

Bir kadın İBB'den gelen Yeniden Paketi'nin içeriğini paylaştı. Paket içeriği özellikle ebeveynlerin beğenisini topladı.