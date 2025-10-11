Avusturya Lisesi Öğrencilerinin Üniversite Hedeflerini Paylaştıkları Video Sosyal Medyada Viral Oldu!

Üniversite, sadece bir diploma alma yeri değil, aynı zamanda kişisel ve akademik gelişimin de merkezi. Hayata dair en önemli adımlar burada atılıyor. Günümüzde öğrenciler, eğitimlerini sadece kendi ülkelerinde sınırlı tutmak yerine yurt dışı fırsatlarını da aktif şekilde değerlendiriyor. Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu, ülkemizin köklü okullarından biri. 1882 yılında kurulan bu lise, Avusturya eğitim sistemine bağlı ve derslerin büyük bölümü Almanca. Okul, öğrencilerine hem Türkiye’de geçerli lise diploması hem de isterlerse Avusturya’da tanınan “Matura” diploması alma fırsatı sunuyor. Bu sayede mezunlar, hem Türkiye’de hem de Avrupa’daki üniversitelerde eğitimlerine devam edebiliyor.

Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi öğrencilerinin hedefledikleri üniversiteyi paylaştıkları video sosyal medyada viral oldu. Öğrencilerin vizyonu beğeni toplarken eleştiriler de geldi.