Avusturya Lisesi Öğrencilerinin Üniversite Hedeflerini Paylaştıkları Video Sosyal Medyada Viral Oldu!

Pelin Yelda Göktepe
11.10.2025 - 22:12

Üniversite, sadece bir diploma alma yeri değil, aynı zamanda kişisel ve akademik gelişimin de merkezi. Hayata dair en önemli adımlar burada atılıyor. Günümüzde öğrenciler, eğitimlerini sadece kendi ülkelerinde sınırlı tutmak yerine yurt dışı fırsatlarını da aktif şekilde değerlendiriyor. Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu, ülkemizin köklü okullarından biri. 1882 yılında kurulan bu lise, Avusturya eğitim sistemine bağlı ve derslerin büyük bölümü Almanca. Okul, öğrencilerine hem Türkiye’de geçerli lise diploması hem de isterlerse Avusturya’da tanınan “Matura” diploması alma fırsatı sunuyor. Bu sayede mezunlar, hem Türkiye’de hem de Avrupa’daki üniversitelerde eğitimlerine devam edebiliyor. 

Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi öğrencilerinin hedefledikleri üniversiteyi paylaştıkları video sosyal medyada viral oldu. Öğrencilerin vizyonu beğeni toplarken eleştiriler de geldi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Videodaki öğrencilerin istedikleri üniversite ve bölümler şöyle;

TU Munich (TUM) - BWL

- ETH Zurich - Makine Mühendisliği

- LMU Munich - BWL

- TU Munich - İşletme

- TU Munich - Kimya Mühendisliği

- University of Vienna - Diş Hekimliği

- TU Wien - Informatik

- University of Vienna - Kimya Mühendisliği

- TU Munich - Kimya Mühendisliği

- TU Berlin - Wirtschaftsinformatik

- TU Wien - Kimya Mühendisliği

- University of Vienna - Sosyoloji

- Hukuk (üniversite belirtilmemiş)

- TU Munich - Management and Technology

- Heidelberg/Tübingen - Tıp

- University of Vienna - Psikoloji

- LMU Munich - Tıp

- Vienna - Lojistik

- TU Wien - Makine Mühendisliği

- TU Munich - Mimarlık

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
