Bir Gezgin Son Yılların Popüler Destinasyonlarından Bali Hakkında Pek Konuşulmayan Bazı Gerçekleri Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIq06s...
Bali son zamanlarda tatil için herkesin gitmek istediği yerlerden biri oldu. Hatta buradaki hayatını bırakıp tamamen Bali'ye yerleşenler bile var. Hem denizi hem doğası hem huzur arayanların hem de maceraseverlerin gözdesi haline geldi. Yoga kampları, sörf okulları ve spa merkezleriyle de ünlü. Bu yüzden “ruhu dinlendiren tatil” denince akla gelen ilk yerlerden biri olmuş durumda. Peki her şey gerçekten bu kadar kusursuz mu?
Bir gezgin, Bali hakkında konuşulmayan gerçekleri anlattı. Yemeklerinden plajlarına kadar ülkeyi pek çok açıdan ele alan kadının yorumlarına katılanlar kadar saçma bulanlar da oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Pazarlama dehasının gereksiz pompalanmış ürünü"
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın