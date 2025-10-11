Bir Kadın Gemi Seyahatinde "Korsan" Uyarısı Yapıldığı Korku Dolu Anları Paylaştı

Korsanlar her birimize film yada çizgi film karakterleri gibi gelse de aslında çok uzun yıllardır hayatımızda. Eskiden korsanlar, okyanuslarda gezen ve gemileri yağmalayan korkusuz denizciler olarak biliniyordu. 17. ve 18. yüzyıllarda “Altın Çağ” denilen dönemde, Karayipler korsanların en aktif olduğu yerlerden biriydi. Bu dönemin efsaneleşmiş isimleri arasında Kara Sakal, Anne Bonny ve Calico Jack gibi korsanlar bulunuyordu. Filmlerde de bu dönem sıkça işlendi bildiğiniz üzere.

Gemi yolculuğu yapan bir kadın, korsan uyarısı yapıldığı anları paylaştı. O anlar, izleyenlerin bile gerilmesine sebep oldu.