Bir Kadın Gemi Seyahatinde "Korsan" Uyarısı Yapıldığı Korku Dolu Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
11.10.2025 - 19:03

Korsanlar her birimize film yada çizgi film karakterleri gibi gelse de aslında çok uzun yıllardır hayatımızda. Eskiden korsanlar, okyanuslarda gezen ve gemileri yağmalayan korkusuz denizciler olarak biliniyordu. 17. ve 18. yüzyıllarda “Altın Çağ” denilen dönemde, Karayipler korsanların en aktif olduğu yerlerden biriydi. Bu dönemin efsaneleşmiş isimleri arasında Kara Sakal, Anne Bonny ve Calico Jack gibi korsanlar bulunuyordu. Filmlerde de bu dönem sıkça işlendi bildiğiniz üzere.

Gemi yolculuğu yapan bir kadın, korsan uyarısı yapıldığı anları paylaştı. O anlar, izleyenlerin bile gerilmesine sebep oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Korsanlar bugün de varlığını sürdürüyor.

Korsanlar bugün de varlığını sürdürüyor.

Günümüzdeki korsanlık, daha çok modern deniz soygunları şeklinde oluyor. Özellikle Somali kıyıları, Gine Körfezi ve Güneydoğu Asya gibi bölgelerde, silahlı korsanlar ticaret gemilerini ele geçirip fidye istiyorlar. Yani kısacası, korsanlar artık eski zamanlardaki gibi kılıç ve papağanla değil silah, tekne veya bilgisayar ile varlıklarını sürdürüyorlar.

2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
