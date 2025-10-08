onedio
İzlerken Eliniz Ayağınıza Dolanacak: Profesyonel Bir Şefin Gözünden Yoğun Bir Günde Mutfak

İzlerken Eliniz Ayağınıza Dolanacak: Profesyonel Bir Şefin Gözünden Yoğun Bir Günde Mutfak

08.10.2025 - 11:55

08.10.2025 - 11:55

Mutfak her ne kadar kolay ve eğlenceli gözükse de hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça yorucu bir iş. Profesyonel mutfaklarda çalışan şefler ve aşçılar, uzun saatler ayakta kalır, yüksek ısıda ve zaman baskısı altında çalışıyor. Aynı anda hem hız hem de kusursuzluk beklendiği için stres seviyesi de oldukça yüksek. Profesyoneller bu ortamda disiplin, ekip çalışması ve zaman yönetimi becerilerini geliştirerek ayakta kalırlar.

Profesyonel bir mutfakta yoğun bir gün, kamera ile görüntülendi. O anlara yaşanan stres ve zaman yarışı, izlerken bile elimizin ayağımıza dolaşmasına sebep oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Profesyonel mutfaklarda yoğun günler tam anlamıyla bir maraton gibi.

Profesyonel mutfaklarda yoğun günler tam anlamıyla bir maraton gibi.

Siparişlerin arka arkaya geldiği, zamanla yarışılan bu günlerde ekiplerin uyumu ve iletişimi her zamankinden daha önemli hale gelir. Şefler, her tabağın aynı kaliteyle çıkmasını sağlamak için hem koordinasyon hem de sabır göstermek zorundadır. Gürültü, sıcaklık, acele ve baskı arasında geçen bu saatler, fiziksel yorgunluğun yanı sıra zihinsel tükenmişliği de beraberinde getirir. Yine de birçok profesyonel şef bu temponun adrenalini ve mutfak tutkusunu besleyen bir motivasyon kaynağı olduğunu söylüyor. Peki siz bu tempoda çalışabilir miydiniz?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
