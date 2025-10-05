onedio
Dünyanın En İyi İkilisi: Bir Kadın Felçli Kedisiyle Geçirdiği Bir Gününü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
05.10.2025 - 09:33

Kediler dünyanın en sevimli dostları. Hem evlerimizde hem de sokaklarda karşılaştığımız bu sevimli dostlar, farkında olmasalar da hayatımıza neşe ve huzur katıyor. Bazen bir kedi ile geçirdiğimiz dakikalar günün bütün dertlerini kısa süreliğine de olsa unutturabiliyor. Kediler, sadece sevimlilikleriyle değil, aynı zamanda zekaları ve bağımsız karakterleriyle de bizleri etkiliyor. Günün sonunda sosyal medyada karşılaşılan bir kedi videosu bile modumuzu kısa sürede değiştirebiliyor. 

Bir kadın, felçli kedisiyle geçirdiği 1 gününü paylaştı. Kedinin tuvaletinden ilaçlarına kadar her detayda özenle ilgilenen kadın ve kedisinin muhteşem dostluğu kalpleri ısıttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü henüz geride bıraktık.

4 Ekim, sadece sevimli hayvan fotoğrafları paylaşmak için değil, onların haklarına ve yaşam koşullarına dikkat çekmek için bir fırsat aslında. Sokak hayvanlarının güvenli barınaklara ve düzenli beslenme ihtiyacı gözardı ediliyor. Özellikle engelli hayvanlar sokaklarda büyük zorluklar yaşıyor. Bu video ile pek çok kişi bu konuda gözardı ettiklerini yeniden hatırlamış oldu. Aynı zamanda pek çok kişiye de ilham verdi.

