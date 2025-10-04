Bir Vatandaş Depremden 10 Dakika Önce Sokağındaki Kedilerin Sergilediği Garip Davranışları Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DPTqPunCFed/
Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen 5.0'lik deprem, İstanbul da dahil olmak üzere pek çok ilde hissedildi. Sarsıtı, zaten deprem paniği ile yaşayan ülkemizde büyük bir tedirginliğe yol açtı. Bir sosyal medya kullanıcısı, depremden dakikalar önce ilginç bir video paylaştı. Sokağındaki kedilerin ilginç hareketler sergilediğini farkeden vatandaş o anları kaydetti. Videoyu paylaşmasından dakikalar sonra ise deprem oldu. Vatandaş o anları 'Depremden 10 dakika önce paylaştığım video... İnanılır gibi degil' notuyla yeniden paylaştı. Video özellikle kedi sahiplerinde şaşkınlık yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki kediler depremi hisseder mi?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın