Bir Vatandaş Depremden 10 Dakika Önce Sokağındaki Kedilerin Sergilediği Garip Davranışları Paylaştı

Bir Vatandaş Depremden 10 Dakika Önce Sokağındaki Kedilerin Sergilediği Garip Davranışları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.10.2025 - 16:58

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen 5.0'lik depremİstanbul da dahil olmak üzere pek çok ilde hissedildi. Sarsıtı, zaten deprem paniği ile yaşayan ülkemizde büyük bir tedirginliğe yol açtı. Bir sosyal medya kullanıcısı, depremden dakikalar önce ilginç bir video paylaştı. Sokağındaki kedilerin ilginç hareketler sergilediğini farkeden vatandaş o anları kaydetti. Videoyu paylaşmasından dakikalar sonra ise deprem oldu. Vatandaş o anları 'Depremden 10 dakika önce paylaştığım video... İnanılır gibi degil' notuyla yeniden paylaştı. Video özellikle kedi sahiplerinde şaşkınlık yarattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DPTqPunCFed/
Buradan izleyebilirsiniz;

Peki kediler depremi hisseder mi?

Peki kediler depremi hisseder mi?

Kedilerin depremleri önceden hissedebildiğine dair pek çok gözlem var ama bilimsel olarak kesin kanıtlanmış bir şey değil. Kediler insanların duyamadığı yüksek frekanslı sesleri ve yer altındaki titreşimleri algılayabildikleri için, depremden kısa süre önce huzursuzlanabilir, saklanabilir veya aniden kaçışabilirler. Fakat herhangi bir şey hissetmeden günlük yaşamına devam eden kediler de var elbette. Depremlerde kedilerinin davranışlarını izleyen kedi sahipleri, bu durumu daha net analiz edebiliyor.

