Bir Vatandaş Depremden 10 Dakika Önce Sokağındaki Kedilerin Sergilediği Garip Davranışları Paylaştı

Kedilerin depremleri önceden hissedebildiğine dair pek çok gözlem var ama bilimsel olarak kesin kanıtlanmış bir şey değil. Kediler insanların duyamadığı yüksek frekanslı sesleri ve yer altındaki titreşimleri algılayabildikleri için, depremden kısa süre önce huzursuzlanabilir, saklanabilir veya aniden kaçışabilirler. Fakat herhangi bir şey hissetmeden günlük yaşamına devam eden kediler de var elbette. Depremlerde kedilerinin davranışlarını izleyen kedi sahipleri, bu durumu daha net analiz edebiliyor.