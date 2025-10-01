onedio
Bebeklerin Alakasız Şeylere Kahkahalarla Güldüğü Anları İzlerken Bütün Derdinizi Unutacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.10.2025 - 08:52 Son Güncelleme: 01.10.2025 - 08:53

Bebekler dünyayı yeni keşfediyor, bizim için sıradan olan şeyler onlar için büyüleyici olabiliyor. Bebeklerin dünyayı yeni keşfetmesi, insan yaşamının en büyüleyici süreçlerinden biri. Çünkü bu süreç yalnızca bebeklere değil, yetişkinlere de pek çok şey öğrettir. Önce reflekslerle başlayan hareketler, sonra meraka dönüşür. Her dokunuş, her ses, her tat, beyinlerinde yeni bağlantılar kurar. Zamanla her şey onlar için yepyeni bir deneyime dönüşür. Bu süreçte birbirinden ilginç anlar da yaşanabiliyor. 

Aileler bebeklerinin muhteşem kahkahalarını paylaştığı anlar bir araya getirildi. Bebeklerin birbirinden alakasız şeylere kahkahalarla güldüğü anları izlerken siz de bir süreliğine derdinizi unutacaksınız.

Buradan izleyebilirsiniz;

Günün pozitif videosu.

Bebekler dünyanın en saf varlıkları. Sadece duygularıyla hareket eden minikler mutluysa güler, huzursuzsa ağlar. Bebeklerin olur olmaz şeylere gülmesi aslında onların dünyayı keşfetme şekillerinden biri. Onlar için her şey çok yeni ve ilginç elbette. Bir ses, bir mimik, hatta kendi çıkardıkları ses bile onlara komik gelebilir. Bu saf gülüş, izleyenlerin de enerjisini yükseltmeye yetiyor.

