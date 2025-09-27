onedio
Bir Klinik Psikolog Ruhi Çenet'in "Çocuk Yetiştirmek" Üzerine Söylediği Gündem Olan Sözleri Yorumladı

Bir Klinik Psikolog Ruhi Çenet'in "Çocuk Yetiştirmek" Üzerine Söylediği Gündem Olan Sözleri Yorumladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.09.2025 - 21:09

Ruhi Çenet YouTube Türkiye'nin en çok izlenen içerik üreticilerinin başında geliyor. Kendisi uzun yıllardır içerik üretiyor. Sıra dışı içerikleri ile sık sık gündem olmayı başarıyor. Ruhi Çenet'i genç yaşından beri tanıyoruz. Kendisi şu an evli ve iki çocuk babası. Geçtiğimiz günlerde yakın dostu Orkun Işıtmak'ın programına konuk olan Ruhi Çenet çocuk yetiştirmek üzerine görüşlerini söyledi. Sözleri ise gündem oldu. 

Klinik Psikolog Dilara Yılmaz Kanpara Çenet'in bu sözlerini profesyonel bir gözle yorumladı. O açıklama pek çok anne babaya fikir verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DOdUOp...
Çocuk gelişiminde sınır koymanın önemi büyük.

Çocuk gelişiminde sınır koymanın önemi büyük.

Çocuk yetiştirirken kurallar ve sınırlar, çocuğun sağlıklı gelişimi için hayati öneme sahip. Kurallar, çocuğa güvenli bir ortam sağlar, kendine ve başkalarına zarar vermesini önler. Aynı zamanda sorumluluk bilinci ve disiplin kazandırarak, davranışlarının sonuçlarını anlamasına yardımcı olur. Fakat ülkemizde bu durum genel olarak 'O daha çocuk' diye düşünülerek gözardı ediliyor. Bu da geri dönüşü olmayan hasarlara sebep olabiliyor.

