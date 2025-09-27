onedio
Midesi Hassas Olan İzlemesin: Bir Oto Yıkamacı Süt Dökülen Aracın Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.09.2025 - 20:25

Araca bir şey dökülmesi araç sahiplerinin kabusu. Özellikle koltuk, döşeme ya da halı gibi yüzeylere dökülen sıvılar hem leke bırakabiliyor hem de zamanla kötü kokuya neden olabiliyor. Bu nedenle dökülme anında hızlıca müdahale etmek önemli. Fakat ne döküldüğüne göre durum daha ciddi bir boyut kazanabiliyor.

Bir oto yıkamacı, döşemesine süt dökülen aracın geldiği hali paylaştı. Görüntüler hem mideleri altüst etti hem de araç sahiplerinde yeni fobinin kilidini açtı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Hızlı olmak önemli.

Araca süt dökülünce, araç içindeki sıcaklık genellikle yüksek olduğundan süt hızla ekşir, bakteri ve maya üretmeye başlar. Bu bozulma sürecinde oluşan koku, özellikle sinek ve böcekleri çeker. Sinekler yumurtalarını bu ortama bırakınca kısa sürede kurtçuklar oluşur. Araca süt döküldüğünde hızlıca temizlemek, derhal bir profesyonelden yardım almak gerekir. Aksi taktirde işin içinden çıkılamayacak bir durum oluşabilir.

