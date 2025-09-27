Midesi Hassas Olan İzlemesin: Bir Oto Yıkamacı Süt Dökülen Aracın Geldiği Hali Paylaştı

Araca bir şey dökülmesi araç sahiplerinin kabusu. Özellikle koltuk, döşeme ya da halı gibi yüzeylere dökülen sıvılar hem leke bırakabiliyor hem de zamanla kötü kokuya neden olabiliyor. Bu nedenle dökülme anında hızlıca müdahale etmek önemli. Fakat ne döküldüğüne göre durum daha ciddi bir boyut kazanabiliyor.
Bir oto yıkamacı, döşemesine süt dökülen aracın geldiği hali paylaştı. Görüntüler hem mideleri altüst etti hem de araç sahiplerinde yeni fobinin kilidini açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hızlı olmak önemli.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın