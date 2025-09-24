"Uzun Süre Etkisinden Çıkamam" Demişti: Ankara Abisi Böcek İstilasına Uğrayan Evin Son Halini Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DO3QNF...
Ankara Abisi'ni yaptığı yardımlarla tanıyor olabilirsiniz. Kendisi üslerin dört bit yanından yardıma muhtaç insana ulaşıyor. Gittiği bazı evlerde gördüklerimiz hem bizi hem Ankara Abisi Yasin Oyanık'ı derinden etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde yine böyle bir evi ziyaret etmişti. Gaziosmanpaşa'da bir anne ve kızlarının yaşadığı ev böcek istilasına uğramıştı. Evin her yanından çıkan böcekler Oyanık'ı bile şaşırtmıştı.
Ankara Abisi o evin yeni halini paylaştı. Evin son hali aile kadar izleyenleri de mutlu etti.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Kızlarımızı o böceklerden kurtardık."
