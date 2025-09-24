onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
"Uzun Süre Etkisinden Çıkamam" Demişti: Ankara Abisi Böcek İstilasına Uğrayan Evin Son Halini Paylaştı

"Uzun Süre Etkisinden Çıkamam" Demişti: Ankara Abisi Böcek İstilasına Uğrayan Evin Son Halini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.09.2025 - 08:38

İçerik Devam Ediyor

Ankara Abisi'ni yaptığı yardımlarla tanıyor olabilirsiniz. Kendisi üslerin dört bit yanından yardıma muhtaç insana ulaşıyor. Gittiği bazı evlerde gördüklerimiz hem bizi hem Ankara Abisi Yasin Oyanık'ı derinden etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde yine böyle bir evi ziyaret etmişti. Gaziosmanpaşa'da bir anne ve kızlarının yaşadığı ev böcek istilasına uğramıştı. Evin her yanından çıkan böcekler Oyanık'ı bile şaşırtmıştı. 

Ankara Abisi o evin yeni halini paylaştı. Evin son hali aile kadar izleyenleri de mutlu etti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DO3QNF...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Kızlarımızı o böceklerden kurtardık."

"Kızlarımızı o böceklerden kurtardık."

Evin salonundan mutfağa kadar her bir oda baştan düzenlendi. Aileye resmen yeni bir hayat verildi. O görüntüler, evin ilk halinin etkisinden çıkamayanların içini rahatlattı. Ankara Abisi o görüntüleri 'Elhamdülillah kızlarımızı o böceklerden kurtardık. Biz bu kadar yetebildik hakkınızı helal edin.' notuyla paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Evin ilk halini de buradan izleyebilirsiniz,

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
10
4
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın