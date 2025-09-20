onedio
Ankara Abisi Yardım İçin Gittiği Evde Gördüğü Manzara Karşısında Neye Uğradığını Şaşırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.09.2025 - 21:39 Son Güncelleme: 20.09.2025 - 21:40

Ankara Abisi ismiyle bilinen Yasin Oyanık'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi bugüne kadar sayısız vatandaşımıza yardım elini uzatarak onlara yeni bir hayat şansı verdi. Kendisine gelen ihbarları da dikkatle inceleyen Oyanık, hemen hemen her yere yardımlarını ulaştırıyor. Yardım için gittiği evlerde pek çok acı hikaye ile de karşılaşıyor. Yardımseverlerin de desteği ile pek çok kişinin problemi çözüme kavuşuyor. 

Yasin Oyanık yine yardım için bir eve gitti. Fakat evde gördükleri karşısında kendisi de neye uğradığını şaşırdı. Aile için gerekli yardım çalışmalarına hemen başlandı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DOteKN...
Buradan izleyebilirsiniz;

Gaziosmanpaşa'da yaşayan ailenin evinin her köşesini böceklerin istila ettiği görüldü. Bir anne ve üç çocuğun yaşadığı evi böcekler ve tahta kuruları istila etmiş. Evin babası ise yılar önce vefat etmiş. Yasin Oyanık o görüntüleri 'Öncelikle tedavi olmaları gerekiyor, daha sonra sağlıklı bir yaşam alanı sunulmalı. Ben uzun süre bunun etkisinden çıkacağımı sanmıyorum. Allah izin verirse elimizden ne geliyorsa bu ailemizin yanında olacağız' notuyla paylaştı. Görüntüler izleyenlerin yüreğini acıttı.

