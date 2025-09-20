Ankara Abisi Yardım İçin Gittiği Evde Gördüğü Manzara Karşısında Neye Uğradığını Şaşırdı

Ankara Abisi ismiyle bilinen Yasin Oyanık'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi bugüne kadar sayısız vatandaşımıza yardım elini uzatarak onlara yeni bir hayat şansı verdi. Kendisine gelen ihbarları da dikkatle inceleyen Oyanık, hemen hemen her yere yardımlarını ulaştırıyor. Yardım için gittiği evlerde pek çok acı hikaye ile de karşılaşıyor. Yardımseverlerin de desteği ile pek çok kişinin problemi çözüme kavuşuyor.

Yasin Oyanık yine yardım için bir eve gitti. Fakat evde gördükleri karşısında kendisi de neye uğradığını şaşırdı. Aile için gerekli yardım çalışmalarına hemen başlandı.