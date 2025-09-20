Ankara Abisi Yardım İçin Gittiği Evde Gördüğü Manzara Karşısında Neye Uğradığını Şaşırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DOteKN...
Ankara Abisi ismiyle bilinen Yasin Oyanık'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi bugüne kadar sayısız vatandaşımıza yardım elini uzatarak onlara yeni bir hayat şansı verdi. Kendisine gelen ihbarları da dikkatle inceleyen Oyanık, hemen hemen her yere yardımlarını ulaştırıyor. Yardım için gittiği evlerde pek çok acı hikaye ile de karşılaşıyor. Yardımseverlerin de desteği ile pek çok kişinin problemi çözüme kavuşuyor.
Yasin Oyanık yine yardım için bir eve gitti. Fakat evde gördükleri karşısında kendisi de neye uğradığını şaşırdı. Aile için gerekli yardım çalışmalarına hemen başlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evi böcekler istila etmiş!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın