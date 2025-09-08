onedio
Havuz Başında Alevli Gösteri Yapan Bir Kadının Kostümü Tutuşunca Seyirciler Kadını Havuza Attı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.09.2025

Bildiğiniz üzere özellikle tatil bölgelerinde, alevler kullanılarak yapılan gösteriler bir hayli meşhur. Oldukça eski bir gösteri tipi olsa da hala tercih ediliyor. Elbette bu gösteriler, hem gerçekleştiren kişi için hem de izleyenler için ciddi tehlike barındırıyor. Her an bir kazaya açık olan bu gösterilerde pek çok tatsız olay yaşanabiliyor. 

Havuz başında alevlerle gösteri yapan bir kadının gösterinin ortasında kostümü tutuştu. Kendisi bir süre farketmeden gösterisine devam etti fakat durum izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Kadının eteğindeki ateşi farkeden seyircilerden biri kadını tuttuğu gibi havuza fırlattı. Bu sayede olay büyümede önlendi. O anlar ise başka bir seyircinin kamerasına anbean yansıdı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Felaketin eşiğinden dönüldü.

Alev kullanılarak yapılan gösteriler büyük bir görsel etki yaratırken, aynı zamanda ciddi tehlikeler de içeriyor. Performans sırasında yanlış hareket veya dikkatsizlik, yanıklara, kıyafetlerin veya çevredeki nesnelerin tutuşmasına ve ciddi yangınlara yol açabiliyor. Özellikle ateş üfleme gibi tekniklerde, kullanılan yanıcı sıvı ve alevin kontrolsüz çıkışı solunum yolları ve yüz için ciddi riskler oluşturuyor. Ayrıca, uygun güvenlik ekipmanı, yangın söndürücüler ve yeterli alan olmadan yapılan gösteriler, hem performansçılar hem de izleyiciler için ciddi tehlike teşkil eder. Bu nedenle, ateş gösterileri mutlaka eğitimli kişiler tarafından, güvenli bir ortamda ve gerekli tüm önlemler alınarak gerçekleştirilmelidir.

