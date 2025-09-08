Havuz Başında Alevli Gösteri Yapan Bir Kadının Kostümü Tutuşunca Seyirciler Kadını Havuza Attı

Bildiğiniz üzere özellikle tatil bölgelerinde, alevler kullanılarak yapılan gösteriler bir hayli meşhur. Oldukça eski bir gösteri tipi olsa da hala tercih ediliyor. Elbette bu gösteriler, hem gerçekleştiren kişi için hem de izleyenler için ciddi tehlike barındırıyor. Her an bir kazaya açık olan bu gösterilerde pek çok tatsız olay yaşanabiliyor.

Havuz başında alevlerle gösteri yapan bir kadının gösterinin ortasında kostümü tutuştu. Kendisi bir süre farketmeden gösterisine devam etti fakat durum izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Kadının eteğindeki ateşi farkeden seyircilerden biri kadını tuttuğu gibi havuza fırlattı. Bu sayede olay büyümede önlendi. O anlar ise başka bir seyircinin kamerasına anbean yansıdı.