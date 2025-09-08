Bir İçerik Üreticisi İtalya’nın Nüfusunu Artırmak İçin 100 Bin Euro Hibe Sağladığı Trentino'yu Anlattı

Bazı ülkeler, boşalan köylerini canlandırmak ve kırsal bölgelerde yaşamı sürdürmek amacıyla insanlara maddi teşvikler sunuyor. Bu kapsamda, köylerde ev alıp yerleşen veya uzun süreli yaşayanlara doğrudan para, vergi indirimleri veya konut desteği sağlanabiliyor. Amaç, köylerin yok olmasını önlemek, yerel ekonomiyi canlandırmak ve kültürel mirası korumak. Böyle bir uygulama, özellikle şehirden uzak bölgelerde yaşamayı cazip hâle getirirken, köy halkının sosyal ve ekonomik yapısının yeniden canlanmasına katkıda bulunuyor.

İtalya da o ülkelerden biri. Bir sosyal medya kullanıcısı, orada yaşamayı kabul edenlere 100 bin Euro hibe edilen Trentino bölgesini anlattı.