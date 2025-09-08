onedio
Bir İçerik Üreticisi İtalya'nın Nüfusunu Artırmak İçin 100 Bin Euro Hibe Sağladığı Trentino'yu Anlattı

Bir İçerik Üreticisi İtalya’nın Nüfusunu Artırmak İçin 100 Bin Euro Hibe Sağladığı Trentino'yu Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
08.09.2025 - 17:57

Bazı ülkeler, boşalan köylerini canlandırmak ve kırsal bölgelerde yaşamı sürdürmek amacıyla insanlara maddi teşvikler sunuyor. Bu kapsamda, köylerde ev alıp yerleşen veya uzun süreli yaşayanlara doğrudan para, vergi indirimleri veya konut desteği sağlanabiliyor. Amaç, köylerin yok olmasını önlemek, yerel ekonomiyi canlandırmak ve kültürel mirası korumak. Böyle bir uygulama, özellikle şehirden uzak bölgelerde yaşamayı cazip hâle getirirken, köy halkının sosyal ve ekonomik yapısının yeniden canlanmasına katkıda bulunuyor.

İtalya da o ülkelerden biri. Bir sosyal medya kullanıcısı, orada yaşamayı kabul edenlere 100 bin Euro hibe edilen Trentino bölgesini anlattı.

İtalya Trentino bölges için €100.000’a kadar destek sunuyor.

Bu destek, €20.000’lik bir konut alım desteği ve €80.000’lik bir yenileme desteğinden oluşuyor. Ancak, bu teşvikten yararlanabilmek için, başvurulan mülkün Trentino bölgesinde bulunması ve başvurulan kişinin bu bölgeye en az 10 yıl boyunca yerleşmeyi taahhüt etmesi gerekiyor.

Köylerin boşalması üzerine sunulan maddi teşvikler, kulağa cazip gelse de çoğu kişi tarafından değerlendirilmiyor. Bunun başlıca nedenleri arasında köylerin şehirlerden uzak ve altyapısının yetersiz olması, evlerin yenilenmesi ve taşınma masraflarının yüksekliği, sosyal çevrenin sınırlı olması ve iş imkânlarının kısıtlı olması yer alıyor. Ayrıca bazı programlar uzun vadeli yerleşim taahhütleri gerektiriyor, bu da insanların esnekliğini azaltıyor. Tüm bu faktörler, verilen maddi desteğin cazibesini gölgeleyerek, fırsatın yaygın şekilde kullanılmamasına yol açıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
